Законопроєкт про регулювання Telegram вже у Раді: що має змінитись для звичайних українців

Деякий контент дуже скоро може зникнути з соцмереж

У понеділок, 25 березня 2024 року, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. Якщо його приймуть, деякі види контенту будуть заборонені.

Інформація про реєстрацію законопроєкту №11115 з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради. Наразі його розглядають у профільному Комітеті.

Законопроєкт зареєстровано у Раді 25 березня

У законопроєкті пропонується внести зміни до Закону України "Про медіа" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Якщо його приймуть, то Telegram і на інших платформах заборонять публікувати певний контент.

Регуляція таких інформаційних майданчиків дозволить запобігти розповсюдженню повідомлень, аудіо- та відеофайлів, у яких є ознаки:

виправдання російської агресії

порнографії;

підтримки фашизму, нацизму та комунізму;

пропаганди наркотиків та інше.

Провайдери зобов’язані надавати контактну інформацію на платформі загального доступу, щоб користувачі могли оперативно скаржитися на порушення законодавства України. Також буде заборонено розповсюдження інформації, що порушує авторське право, та блокування облікових записів користувачів, які порушують ці вимоги.

Нагадаємо, що про підготовку законопроєкту про обмеження функцій Telegram раніше заявив нардеп Микола Княжицький. Він звернув увагу на основні проблеми, пов’язані з месенджером. У ньому активно просуває свої наративи РФ.

Княжицький підкреслив, що не збирається блокувати цю соцмережу, хоча влада має таку можливість. Він навів у приклад російські "Однокласники" та "Вконтактє". Але з Телеграмом буде інакше, для нього просто введуть такі ж обмеження, як і для інших платформ, серед яких YouTube.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Іспанії заблокували Telegram. Рішення набуло законної сили 25 березня, і причина дуже вагома.