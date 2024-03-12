Список вийшов довгим: у ЦПД оприлюднили перелік telegram-каналів, які розповсюджують російську пропаганду

Очевидно, до списку увійшли лише найбільші канали

Російська пропаганда продовжує активно впливати на українців і вигадує нові і нові способи пробитися в український інформаційний простір і навіть розкидає свою павутину на Заході. А з метою протистояння їй фахівці вирішили нагадати про головні рупори кремлівських фейків в мережі.

Як йдеться у матеріалі Центру протидії дезінформації, його фахівці разом із Кібердепартаментом СБУ підготували список каналів, які транслюють російські наративи у популярному месенджері Telegram.

Загалом до списку потрапили 355 каналів, частина з яких пов’язана з відомими пропагандистами, гауляйтерами, "воєнкорами", державними телеканалами та структурами, а також з російськими політиками. Інша частина є місцевими каналами запущеними для окупованих територій, а також російськими або проросійськими каналами, які цілеспрямовано працюють на українську аудиторію.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели зйомку нових пропагандистських роликів про "звірства українців". Цього разу вже заїждженого "хлопчика у трусиках" замінили немовлятами, чию кров нібито "пили" українські військові.