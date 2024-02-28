Неможливо та непотрібно: у Центрі протидії інформації при РНБО висловилися про заборону Telegram

У ЦПД не підтримують ідею нардепів

Українські парламентарі вирішили, що популярний месенджер Telegram може загрожувати національній безпеці країни та запропонували його заборонити. Проте не всім така ідея сподобалася.

Так, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив проти такого блокування, а також додав, що це просто неможливо. Тому, за його словами, питання так не стоїть.

При цьому він запропонував розділяти читання інформаційних ресурсів, спілкування один з одним та пересилання чутливих документів.

"Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто треба розумно співпрацювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", — написав він.

При цьому він зазначив, що при спілкуванні в мережі необхідно пояснювати, чому варто дотримуватись певних правил під час спілкування в соцмережах.

Як розповідав "Телеграф" раніше, в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно триває дискусія щодо заборони в країні месенджера Telegram. Зокрема, великі проблеми в Україні спостерігаються з медіаграмотністю, а також з непідтвердженими джерелами.