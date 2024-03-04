Telegram пообіцяв вжити заходів щодо "потенційно проблемних" каналів України, однак є нюанс

У компанії аналізують канали щодо контенту, який порушує умови надання послуг

На тлі розмов про можливе блокування популярного в Україні месенджера, представник Telegram Ремі Вон розповів про те, що компанія отримала від української влади листа з переліком "потенційно проблемних" каналів у месенджері. Наразі цей перелік аналізують.

Про це представник компанії розповів в коментарі виданню NV. За його словами, після аналізу каналів будуть вжиті відповідні заходи.

"Нині ми вивчаємо його та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", — зазначив Вон.

Разом з тим, представник компанії не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього, пише видання.

Що відомо про представника Telegram

Що стосується, власне, представника компанії Ремі Вона, то наразі немає жодного офіційного підтвердження тому, що ця особа існує. Журналісти видання InfoLightUA не змогли знайти ніякої інформації про Вона.

Так, в мережі не знайшлося жодної світлини цього чоловіка, а згадки його імені зустрічаються лише у випадках, коли ця загадкова особа сама писала в редакції тих чи інших ЗМІ, щоб повідомити якусь інформацію від імені Telegram, зазначають у виданні. Це стосується і світових засобів масової інформації, й українських.

Не допоміг журналістам і ChatGPT з відповідним запитом в спеціальному плагіні.

Журналісти видання зробили запит до пресслужби месенджера через вказані на сайті контакти 17 лютого й пообіцяли опублікувати відповідь. 18 лютого компанія відповіла на запит журналістів, але жодних підтверджень особи речника не надала.

Відповідь компанії Telegram мовою оригіналу та переклад журналістів InfoLightUA

Як бачимо, той самий Ремі Вон відмовився якось коментувати свою особу і зазначив, що Telegram представляє лише його засновник Павло Дуров.

Нагадаємо, чутки про можливе блокування популярної серед українців платформи точаться не один рік. Дискусія вийшла на новий рівень, після того, як секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства.