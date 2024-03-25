Законопроект о регулировании Telegram уже в Раде: что должно измениться для обычных украинцев

Некоторый контент совсем скоро может пропасть из соцсетей

В понедельник, 25 марта 2024 года, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. Если его примут, то некоторые виды контента будут запрещены.

Информация о регистрации законопроекта №11115 появилась на официальном сайте Верховной Рады. Сейчас его рассматривают в профильном Комитете.

Законопроект зарегистрирован в Раде 25 марта

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Украины "Про медиа" и Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти". Если его примут, то в Telegram и на других платформах запретят публиковать некоторый контент.

Регуляция таких информационных площадок позволит предотвратить распространение сообщений, аудио- и видеофайлов, в которых есть признаки:

оправдывания российской агрессии

порнографии;

поддержки фашизма, нацизма и коммунизма;

пропаганды наркотиков и прочее.

Провайдеры обязаны будут предоставлять контактную информацию на платформе общего доступа, чтобы пользователи могли оперативно жаловаться на нарушения законодательства Украины. Также будет запрещено распространение информации, нарушающей авторское право, и блокировка аккаунтов пользователей, нарушающих эти требования.

Напомним, что о подготовке законопроекта об ограничениях функций Telegram ранее заявил нардеп Николай Княжицкий. Он обратил внимание на основные проблемы, связанные с мессенджером. В нем активно продвигает свои нарративы РФ.

Княжицкий подчеркнул, что не собирается блокировать эту соцсеть, хотя у власти есть такая возможность. Он привел в пример российские "Одноклассники" и "Вконтакте". Но с Телеграмом будет иначе, для него просто введут такие же ограничения, как и для других платформ, среди которых YouTube.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании заблокировали Telegram. Решение вступило в законную силу 25 марта, и причина весьма веская.