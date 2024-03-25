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Законопроект о регулировании Telegram уже в Раде: что должно измениться для обычных украинцев

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Ежедневно сотни тысяч граждан нашей страны читают новости на этой платформе
Ежедневно сотни тысяч граждан нашей страны читают новости на этой платформе. Фото nextpit.fr

Некоторый контент совсем скоро может пропасть из соцсетей

В понедельник, 25 марта 2024 года, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. Если его примут, то некоторые виды контента будут запрещены.

Информация о регистрации законопроекта №11115 появилась на официальном сайте Верховной Рады. Сейчас его рассматривают в профильном Комитете.

Карточка законопроекта №11115
Законопроект зарегистрирован в Раде 25 марта

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Украины "Про медиа" и Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти". Если его примут, то в Telegram и на других платформах запретят публиковать некоторый контент.

Регуляция таких информационных площадок позволит предотвратить распространение сообщений, аудио- и видеофайлов, в которых есть признаки:

  • оправдывания российской агрессии
  • порнографии;
  • поддержки фашизма, нацизма и коммунизма;
  • пропаганды наркотиков и прочее.

Провайдеры обязаны будут предоставлять контактную информацию на платформе общего доступа, чтобы пользователи могли оперативно жаловаться на нарушения законодательства Украины. Также будет запрещено распространение информации, нарушающей авторское право, и блокировка аккаунтов пользователей, нарушающих эти требования.

Напомним, что о подготовке законопроекта об ограничениях функций Telegram ранее заявил нардеп Николай Княжицкий. Он обратил внимание на основные проблемы, связанные с мессенджером. В нем активно продвигает свои нарративы РФ.

Княжицкий подчеркнул, что не собирается блокировать эту соцсеть, хотя у власти есть такая возможность. Он привел в пример российские "Одноклассники" и "Вконтакте". Но с Телеграмом будет иначе, для него просто введут такие же ограничения, как и для других платформ, среди которых YouTube.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании заблокировали Telegram. Решение вступило в законную силу 25 марта, и причина весьма веская.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Telegram