Telegram вже втретє провів акціонування: скільки грошей заробив Дуров

Це вже третій масштабний випуск облігацій месенджером

Месенджер Telegram у рамках чергового розширення випустив облігації на суму у 330 мільйонів доларів США. Серед інвесторів, які вклали гроші у месенджер – глобальні фонди високого рівня, які мають непогану репутацію.

Про це повідомив власник Telegram Павло Дуров у своєму офіційному каналі. Він заявив, що новий випуск облігацій став найвигіднішим за всю історію існування месенджера.

"Умови облігацій (з поправкою на ставку ФРС) виявилися для Telegram найвигіднішими за всю історію нашої компанії. Я пишаюся тим, що кожного разу, коли ми випускаємо облігації, ми стаємо кращими у цьому процесі. Зростання попиту на наші облігації показує, що світові фінансові інститути цінують зростання аудиторії та монетизації Telegram", – заявив він.

Проте Дуров не назвав фонди, які прийняли рішення інвестувати в його месенджер. Також немає розуміння, чи є серед цих фондів організації, пов'язані з російським терористичним режимом.

Це вже третій випуск акцій месенджером. Дуров вже двічі залучав фінансування через цей інструмент – у 2021 році, коли випустив акцій месенджера на 1,75 млрд доларів США, та у липні 2023 року, коли акцій випустили на 270 млн доларів.

Нагадаємо, що експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун в інтерв’ю "Телеграфу" прокоментував проблеми використання месенджера Telegram в Україні. На його думку, це створює загрози для національної безпеки, особливо під час широкомасштабної війни. Причина не тільки в тому, що Дуров росіянин – він не відмовлявся брати гроші у російських олігархів та, можливо, співпрацює з ФСБ Росії.

На тлі розмов про можливе блокування популярного в Україні месенджера, представник Telegram Ремі Вон розповів про те, що компанія отримала від української влади листа з переліком "потенційно проблемних" каналів у месенджері. Наразі цей перелік аналізують.