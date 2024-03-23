В одній з країн ЄС заблокують Telegram: ЗМІ назвали причину припинення роботи платформи

Платформа четверта за популярністю серед месенджерів

Виший суд Іспанії ухвалив рішення з блокування Telegram. Месенджер перестане працювати вже у понеділок, 25 березня.

Причиною послугували скарги медіакомпаній на те, що платформа дозволяє користувачам завантажувати свій контент без дозволу. Про це пише видання "Reuters", посилаючись на дані джерела з суду.

Наразі відомо, що вже з понеділка використання Telegram в Іспанії тимчасово призупинять на вимогу медіакомпаній, зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

За словами джерела, суддя Сантьяго Педрас ухвалив рішення про припинення використання Telegram на час розслідування позовів. Оператори мобільного зв'язку будуть зобов'язані заблокувати платформу.

Telegram в Іспанії використовує майже 19% іспанців, за даними антимонопольного відомства CNMC. Тобто платформа четверта за популярністю серед месенджерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Конгрес США підтримав заборону TikTok. Сервіс звинувачують у тісних зв’язках із компартією Китаю.