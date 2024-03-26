"Народжені захищати": цікаві факти про Нацгвардію в 10 річницю її створення

Згідно з соцопитуваннями, Нацгвардії довіряють 82% українців

Щорічно 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України. У 2024 році Нацгвардія відзначає десяту річницю свого створення. Вона має цікаву історію, бойові рекорди та своїх героїв.

Генштаб ЗСУ опублікував 10 фактів про Нацгвардію. Публікація зветься "Народжені захищати".

1. Нацгвардія України була створена 13 березня 2014 року, цього дня Верховна Рада ухвалила відповідний закон. До складу НГУ увійшли перші добровольчі батальйони: 500 бійців Самооборони Майдану вже наступного дня вирушили до навчального центру НГУ. у 2017 році цей день було встановлено як День українського добровольця, а Днем Національної гвардії України стало 26 березня.

2. Нацгвардійці вже 10 років виконують завдання на всіх "гарячих" напрямках. У 2014 році воїни НГУ одними з перших зупиняли російську агресію. Вони визволили Харківську ОДА, вели оборонні бої за Слов’янськ, визволяли інші населені пункти в районі АТО. У 2019-2020 роках гвардійці тримали оборону у районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії захищали та звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину. На сході вони боролися за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут. Брали участь у контрнаступі на Харківщині та у деокупації Херсонщини. Станом на 26 лютого 2024 року з початку широкомасштабного вторгнення підрозділи НГУ ліквідували понад 5,5 тис. окупантів. Крім того, за цей час вони знищили 945 ворожих танків, 410 БМП, 319 БТР, 863 бойових броньованих машин, 1300 автомобілів, 1320 артилерійських систем, 18 літаків, 12 вертольотів, 174 безпілотних літальних апарати.

НГУ – 10 років Фото facebook.com/NGU

3. Військовослужбовці Нацгвардії, зокрема, підрозділи "Азов" становили ядро оборони Маріуполя та "Азовсталі". Разом з іншими воїнами 86 днів нацгвардійці тримали оборону міста, 82 з них — в умовах повного оточення. Командир "азовців" Денис Прокопенко був одним із маріупольського гарнізону, який керував обороною, допоміг врятувати життя тисяч мирних жителів. Після повернення з полону він удостоєний звання Героя України, знову почав працювати і командує бригадою далі.

4. Нацгвардія виконує й інші завдання. Серед них – охорона громадського порядку, органів влади, важливих державних об’єктів та критичної інфраструктури, дипломатичних представництв іноземних держав, конвоювання підсудних та військовополонених.

Тренування 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України Фото facebook.com/NGU

5. "Гвардія наступу" у 2023 році стала успішною рекрутинговою кампанією МВС. До НГУ приєдналися тисячі вмотивованих добровольців. У складі Нацгвардії зараз діють 7 бригад "Гвардії наступу" — "Азов", "Буревій", "Кара-Даг", "Спартан", "Рубіж", "Хартія", "Червона калина". Їхні бойові операції увійдуть до підручників нової історії України.

6. Нацгвардія постійно посилюється озброєнням та технікою, розвиваючи застосування безпілотних систем. В усіх військових частинах НГУ на передовій діють підрозділи аеророзвідки. Вперше такі підрозділи Нацгвардії успішно було застосовано поблизу Широкіного ще у лютому 2015 року.

До 2-х роковин звільнення Мощуна на Київщині президент вручив державні нагороди гвардійцям, які там тримали оборону Фото facebook.com/NGU

7. За період "великої" війни групами розмінування НГУ обстежено та очищено 24 708 га місцевості, перевірено 898 км доріг, знешкоджено та знищено 36 430 вибухонебезпечних предметів. Гвардійці докладають багато зусиль для розмінування деокупованих територій та сільськогосподарських земель.

8. За 10 років існування НГУ понад 9 тисяч її військовослужбовців отримали державні нагороди України, 48 із них надано звання Героя України. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький, він був першим гвардійцем та першим генералом, якому присвоєно найвище звання (посмертно). Наймолодшим Героєм України став солдат-гвардієць Роман Гломба. Його прозвали Запорізьким месником за бойовий рекорд: із переносного зенітного комплексу "Голка" він збив 7 ворожих літаків та ракету. На момент присвоєння звання у 2022 році йому було всього 19 років.

У столиці відкрили меморіал пам’яті загиблим нацгвардійцям Фото facebook.com/NGU

9. Нацгвардія має довіру серед українців. За даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова спільно із Фондом Демократичні ініціативи, НГУ довіряють 82% громадян.

10. Представники НГУ брали участь у багатонаціональних навчаннях НАТО та ЄС – Rapid Trident, Fearless Guardian, Joint Endeavour, Sea Breeze" та ін. Національна гвардія є повноправним членом Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи (FIEP), куди входять аналогічні формування багатьох європейських держав

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