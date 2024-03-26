"Рожденные защищать": интересные факты о Нацгвардии в 10-ю годовщину ее создания

Согласно соцопросам, Нацгвардии доверяют 82% украинцев

Ежегодно 26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии Украины. В 2024 году Нацгвардия отмечает десятую годовщину своего создания. Она имеет интересную историю, боевые рекорды и своих героев.

Генштаб ВСУ опубликовал 10 фактов о Нацгвардии. Публикация носит название "Родившиеся защищать".

1. Нацгвардия Украины была создана 13 марта 2014 года, в этот день Верховная Рада приняла соответствующий закон. В состав НГУ вошли первые добровольческие батальоны: 500 бойцов Самообороны Майдана уже на следующий день отправились в учебный центр НГУ. В 2017 году этот день был установлен как День украинского добровольца, а Днем Национальной гвардии Украины стало 26 марта.

2. Нацгвардейцы уже 10 лет выполняют задачи на всех "горячих" направлениях. В 2014-м году воины НГУ одними из первых останавливали российскую агрессию. Они освободили Харьковскую ОГА, вели оборонительные бои за Славянск, освобождали другие населенные пункты в районе АТО. В 2019-2020 годах гвардейцы держали оборону в районе Светлодарской дуги. После начала полномасштабного вторжения бойцы Нацгвардии защищали и освобождали Киевщину, Черниговщину, Сумсщину. На востоке они сражались за Рубежное, Северодонецк, Бахмут. Участвовали в контрнаступлении на Харьковщине и в деоккупации Херсонщины. По состоянию на 26 февраля 2024 года, с начала широкомасштабного вторжения, подразделения НГУ ликвидировали более 5,5 тыс. оккупантов. Кроме того за это время они уничтожили 945 вражеских танков, 410 БМП, 319 БТР, 863 боевых бронированных машин, 1300 автомобилей, 1320 артиллерийских систем, 18 самолетов, 12 вертолетов, 174 беспилотных летательных аппарата.

НГУ - 10 лет Фото facebook.com/NGU

3. Военнослужащие Нацгвардии, в частности, подразделения "Азов" составляли ядро обороны Мариуполя и "Азовстали". Вместе с другими воинами нацгвардейцы 86 дней держали оборону города, 82 из них — в условиях полного окружения. Командир "азовцев" Денис Прокопенко был одним из руководивших обороной мариупольского гарнизона, помог спасти жизнь тысяч мирных жителей. После возвращения из плена он удостоен звания Героя Украины, снова стал в строй и командует бригадой дальше.

4. Нацгвардия выполняет и другие задачи. Среди них – охрана общественного порядка, органов власти, важных государственных объектов и критической инфраструктуры, дипломатических представительств иностранных государств, конвоирование подсудимых и военнопленных.

Тренировка 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины Фото facebook.com/NGU

5. "Гвардия наступления" в 2023 году стала успешной рекрутинговой кампанией МВД. К НГУ присоединились тысячи мотивированных добровольцев. В составе Нацгвардии сейчас действуют 7 бригад "Гвардии наступления" — "Азов", "Буревий", "Кара-Даг", "Спартан", "Рубеж", "Хартия", "Красная калина". Их боевые операции войдут в учебники новой истории Украины.

6. Нацгвардия постоянно усиливается вооружением и техникой, развивая применение беспилотных систем. Во всех воинских частях НГУ на передовой действуют подразделения аэроразведки. Впервые такие подразделения Нацгвардии успешно были применены вблизи Широкиного еще в феврале 2015 года.

Ко 2-й годовщине освобождения Мощуна на Киевщине президент вручил государственные награды гвардейцам, державшим там оборону Фото facebook.com/NGU

7. За период "большой" войны группами разминирования НГУ обследовано и очищено 24 708 га местности, проверено 898 км дорог, обезврежено и уничтожено 36 430 взрывоопасных предметов. Гвардейцы прикладывают много усилий для разминирования деоккупированных территорий и сельскохозяйственных земель.

8. За 10 лет существования НГУ более 9 тысяч ее военнослужащих получили государственные награды Украины, 48 из них присвоено звание Героя Украины. Среди них генерал-майор Сергей Кульчицкий, он был первым гвардейцем и первым генералом, которому присвоено высшее звание (посмертно). Самым молодым Героем Украины стал солдат-гвардеец Роман Гломба. Его прозвали Запорожским мстителем за боевой рекорд: из переносного зенитного комплекса "Игла" он сбил 7 вражеских самолетов и ракету. На момент присвоения звания в 2022 ему было всего 19 лет.

В столице открыли мемориал памяти погибшим нацгвардейцам Фото facebook.com/NGU

9. Нацгвардия пользуется доверием среди украинцев. По данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы, НГУ доверяют 82% граждан.

10. Представители НГУ принимали участие в многонациональных учениях НАТО и ЕС – Rapid Trident, Fearless Guardian, Joint Endeavour, Sea Breeze" и другие. Национальная гвардия является полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP), куда входят аналогичные формирования многих европейских государств.

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие патриотические открытки к Дню Нацгвардии Украины.