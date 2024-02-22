Іноземці тепер можуть вступити до Нацгвардії України: на які посади

Іноземні громадяни можуть служити в українській армії за контрактом

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Йдеться про тих, хто перебуває на території нашої країни на законних підставах.

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу Національної гвардії України", — сказано у відповідному указі на сайті президента. Указ набув чинності з дня його підписання – 21 лютого 2024 року.

Іноземні громадяни можуть служити в українській армії за контрактом. Вони можуть обіймати як рядові посади, так і посади сержантського і старшинського складу.

Іноземцям, які хочуть вступити до лав Нацгвардії, потрібно звернутися або до ТЦК за місцем проживання, або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, в якій хочуть служити. Після медогляду та професійного відбору потрібно буде здати нормативи з фізпідготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний термін два місяці. Іноземці, які вперше приймаються на військову службу, повинні прийняти офіційне зобов’язання неухильно дотримуватись Конституції та законів України.

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