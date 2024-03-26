Україна знову перейде на літній час: коли переводити стрілки годинника

Перехід здійснюється в останню неділю березня

Уже цими вихідними українців очікує перехід на літній час. Годинник потрібно буде перевести на годину вперед.

Щороку, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, наша держава переходить на літній час в останню неділю березня. Цьогоріч це відбудеться в ніч із 30 березня на 31 березня, о 3:00.

Годинник потрібно буде перевести з 3:00 на 4:00. Це роблять спеціально у вихідний, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу.

У сучасному світі техніка, яка під'єднана до інтернету, здійснює цей перехід автоматично. На електричних приладах час потрібно переводити вручну, як і на механічних годинниках.

Чому у світі переходять на літній час

Переводити час на годину вперед навесні у Європі та світі першими почали Німеччина і Австро-Угорщина в 1916 році. Згодом цю практику запровадили Британія, США та СРСР.

А ідея, яка закладалась у перехід на літній час, полягає в тому, що після переведення годинника на годину відтерміновується час світанку, а значить і захід сонця настане на годину пізніше. Вечорами люди матимуть більше денного світла і пізніше включать освітлення. Результат – економія електроенергії.

Зараз же багато країн почали скасовувати цю практику. Річ у тім, що в сучасному світі люди мають дуже різний темп життя, і перехід на літній час вже не приносить великої економії. Крім того, найбільше світла споживають не лампи освітлення, а побутові прилади, використання яких не залежить від часу доби.

Раніше "Телеграф" розбирався у тому, навіщо переводять годинник на літній чи зимовий час зараз, і чи є якась альтернатива цьому.