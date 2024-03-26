Украина снова перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов

Переход осуществляется в последнее воскресенье марта

Уже в эти выходные украинцев ожидает переход на летнее время. Часы нужно будет перевести на час вперед.

Каждый год, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, наше государство переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. В этом году это произойдет в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00.

Часы нужно будет перевести с 3:00 на 4:00. Это делают специально в выходной, чтобы был хотя бы день на адаптацию к новому времени.

В современном мире техника, подключенная к Интернету, осуществляет этот переход автоматически. На электрических приборах нужно время переводить вручную, как и на механических часах.

Почему в мире переходят на летнее время

Переводить время на час вперед весной в Европе и мире первыми стали Германия и Австро-Венгрия в 1916 году. Впоследствии эту практику внедрили Великобритания, США и СССР.

А идея, которая закладывалась в переход на летнее время, заключается в том, что после перевода часов в час отсрочивается время рассвета, а значит, и закат настанет на час позже. По вечерам у людей будет больше дневного света и позже включат освещение. Результат – экономия электроэнергии.

Сейчас многие страны начали отменять эту практику. Дело в том, что в современном мире люди имеют разный темп жизни, и переход на летнее время уже не приносит большой экономии. Кроме того, больше всего света потребляют не лампы освещения, а бытовые приборы, использование которых не зависит от времени суток.

Ранее "Телеграф" разбирался в том, зачем переводят часы на летнее или зимнее время сейчас, и есть ли какая-нибудь альтернатива этому.