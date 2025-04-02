"Доводиться переплачувати втричі": пасажири масово нарікають на продаж квитків УЗ

Пасажири Укрзалізниці скаржаться на відсутність квитків на короткі маршрути, тоді як на довгі відстані місця є.

Пасажири Укрзалізниці зіткнулися з дивною ситуацією: купити квиток на проміжні станції неможливо, хоча місця до кінцевих зупинок є у достатній кількості. Через це людям доводиться переплачувати, купуючи квитки на довші маршрути. Укрзалізниця пояснює це алгоритмом розподілу місць, проте пасажири не задоволені такою відповіддю.

Одна з клієнток Укрзалізниці звернулася зі скаргою на офіційній сторінці компанії у Facebook. Вона пояснила, що намагалася придбати квиток із Чернівців до Львова, однак це виявилося неможливим навіть у перші години відкриття продажу. Водночас квитки на той самий потяг до Києва були у вільному доступі.

"Я моніторила кілька днів, але квитки так і не з'явилися. Зворотна ситуація аналогічна: з Києва в Чернівці місця є, а ось зі Львова – немає. Довелося купувати дорожчий квиток до Києва і виходити у Львові", – розповіла пасажирка.

Відповідь Укрзалізниці була такою: продаж квитків здійснюється за алгоритмом, який враховує попит на різних ділянках маршруту. Пріоритет надається пасажирам, які подорожують на більші відстані. У компанії зазначили, що працюють над оптимізацією розподілу місць.

Проте така відповідь не задовольнила клієнтку. Вона заявила, що подорожує Укрзалізницею з 2005 року і раніше подібних проблем не було. "Ще в 2021-2023 роках я регулярно їздила до Львова на навчання. Потягів було менше, але квитки завжди були в наявності. Чому зараз ситуація змінилася?" – запитує вона.

Проблема не тільки у Чернівцях

До обговорення долучилася ще одна пасажирка, яка поскаржилася на аналогічну проблему з іншим потягом – №027 Київ – Чоп. Вона виявила, що квитки на весь маршрут є, а ось із проміжних станцій, наприклад, з Мукачево чи Львова до Чопа, їх немає.

"Виходить, що мені потрібно переплачувати у три рази і купувати квиток з Києва до Чопа, хоча логічно було б надати можливість купити його з Мукачево чи Львова", – зазначила жінка.

Укрзалізниця відповіла, що рішення цієї проблеми буде знайдено з 21 квітня. Однак пасажирка знову висловила обурення: "Хотілося б купити квитки раніше і спокійно поїхати… До речі, на 21 квітня ситуація така ж сама".

Така ситуація виникає через зміну алгоритму розподілу місць, коли компанія намагається максимізувати прибуток від продажу квитків на далекі відстані. Проте пасажири, які подорожують між великими містами всередині країни, опиняються в незручному становищі.

Очевидно, що алгоритм потребує перегляду, адже нинішня система змушує людей купувати дорожчі квитки, при цьому створюючи штучний дефіцит місць на короткі маршрути.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 10 квітня певні поїзди далекого сполучення робитимуть нову зупинку в Києві. Йдеться про платформу Видубичі-Трипільські.