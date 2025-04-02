Подивіться, який оновлений поїзд зупустила "Укрзалізниця": всередині кондиціонер та USB (фото)

Оновлений електропоїзд з’явиться на маршруті Київ — Чернігів

"Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт електропоїзда ЕД9М, який у 2021 році був виведений з експлуатації через пожежу. Фахівці компанії приступили до його оновлення у січні 2025 року та завершили роботи у рекордні строки — трохи більше двох місяців.

Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook, вже найближчим часом поїзд курсуватиме за маршрутом Київ — Чернігів.

Ремонтні роботи дозволили значно покращити технічні та експлуатаційні характеристики поїзда. Електропоїзд отримав:

Пандуси та інклюзивні вбиральні для пасажирів з інвалідністю;

для пасажирів з інвалідністю; Навігацію шрифтом Брайля для зручності людей з вадами зору;

Кріплення для велосипедів, що стане у нагоді мандрівникам;

Систему відеоспостереження , яка дозволяє машиністам контролювати ситуацію в поїзді та стежити за струмоприймачем;

, яка дозволяє машиністам контролювати ситуацію в поїзді та стежити за струмоприймачем; Порти Type-C та USB для зарядки мобільних пристроїв.

Крім того, в кабіні машиніста встановлено кондиціонер, мікрохвильову піч, оновлено пульт керування та додано мікропроцесорну систему управління й діагностики.

Новий маршрут та покращення для пасажирів

Модернізований ЕД9М має 8 вагонів і розрахований на 792 пасажири. Найближчим часом він почне курсувати за маршрутом Київ — Чернігів — Київ, замінивши рухомий склад, який буде передислоковано на приміські перевезення між Києвом та Ніжином. Це дозволить покращити якість перевезень для пасажирів регіонального та приміського сполучення.

Завдяки такій ротації "Укрзалізниця" продовжує оновлювати свій парк: вже 5 із 9 електропоїздів, що курсують між Києвом та Ніжином, є капітально модернізованими.

Компанія висловила вдячність своїм інженерам та працівникам за якісну роботу та ефективне планування модернізації. Пасажирів закликають оцінити нові зручності та бажають комфортних подорожей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна продовжує інтегруватися до європейської залізничної мережі. Під час зустрічі в Києві керівники "Укрзалізниці" та Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) обговорили плани щодо покращення сполучення між країнами.