Відключення світла за борги: у YASNO пояснили, хто може залишитися без електрики

У компанії пояснили нюанси

У компанії YASNO пояснили порядок відключення споживачів, які мають борги від електрики. Там нагадали, що мораторій на відключення зняли на початку 2024 року, щоб не допустити зловживань.

Про це повідомив голова компанії Сергій Коваленко у Facebook. За його словами, постачальник електрики не ухвалює рішення про те, кого відключати від мережі. Правила встановлені ринком електроенергії.

"Відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг", — сказав Коваленко.

За його словами, постачальник не зацікавлений у втраті клієнта через його відключення, але хоче, щоб той сплатив заборгованість. Тому навіть якщо у клієнта немає коштів, існує можливість складання графіка виплат. Коваленко додав, що навіть попри це зараз борг перед YASNO майже досяг 1,5 мільярда гривень.

При цьому він наголосив, що закон не встановлює мінімальну суму боргу, проте додав, що клієнтів мають попереджати про плани відключення.

Як повідомляв Телеграф, з січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану. Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором. У разі відмови добровільно погашати заборгованість постачальник має право на звернення до суду.