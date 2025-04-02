Ситуація на Торецькому напрямку загострюється: де тривають бої (карта)

Українські захисники стримують потужний натиск російських військ

Ситуація на Торецькому напрямку стає дедалі критичнішою — росіяни здійснюють постійні спроби прорвати оборону українських військ. Від початку доби 2 квітня противник 21 раз штурмував позиції ЗСУ.

Зокрема, бої точаться в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що за останній місяць близько 70% усіх ворожих атак припадає саме на Торецький напрямок. Середньодобова кількість штурмів зросла до 20.

Торецький напрямок

Росіяни посилили свою присутність, додавши 150-ту мотострілецьку дивізію ЗС РФ із технікою. Чисельність штурмових груп зросла з 2-3 до 4-8 бійців.

Запорожець зазначив, що Торецький напрямок є напрямком головного удару російських військ. Війська РФ масово застосовують керовані авіабомби та збільшили кількість розвідувальних дронів.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що попри інтенсивні бойові дії у майже зруйнованому Торецьку все ще залишається 48 цивільних осіб. Загалом у Торецькій громаді наразі перебуває 142 мешканці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у росіян на фронті все не радісно. Аналітики показали наочну статистику.