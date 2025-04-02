Дешево, але кришталево чисто: як відмити від жиру та пилу вікна на кухні

Вам знадобляться прості інгредієнти, які є вдома в кожного

Тримати ідеальну чистоту на кухні майже неможливо, проте необхідно. Часто найбільше страждають саме вікна, адже їх ми не миємо щодня, а отже, там може накопичуватися жир, осідати пил тощо. На щастя, є народні засоби, які допоможуть повернути кухонним вікнам кришталеву чистоту.

Так, існує багато засобів для миття скла. Однак не всі вони завжди дієві, екологічні та доступні. "Телеграф" разом із maisternia-idei розповість, як позбутися жиру на кухонних вікнах.

Чому на вікнах на кухні з’являється жир

Річ у тім, що під час приготування їжі відбувається випаровування, яке і спричиняє появу жиру. Коли страви тушкуються або смажаться, мікрочастинки жиру піднімаються у повітря, а потім осідають на поверхнях. Щоб уникнути сильного забруднення, важливо регулярно мити вікна, використовувати витяжку та провітрювати приміщення.

Фото: згенеровано ШІ

Спосіб миття вікон від нескладних забруднень

Такий метод підійде для регулярного миття вікон на кухні. Для цього вам потрібно приготувати мильний розчин. Для нього вам знадобиться літр теплої води, стружка господарського мила та одна чайна ложка соди. Усі інгредієнти треба ретельно розмішати у будь-якій посудині, а потім протерти скло. Якщо забруднення не зникають, розчин можна залишити на вікні на 15 хвилин.

Після цього треба протерти скло розчином із чайної ложки оцту та літру холодної води. Так ви позбудетеся розводів. Для того, щоб рами вікна також сяяли чистотою, їх можна натерти розчином соди з оцтом — це допоможе усунути сліди жиру.

Спосіб миття вікон від сильних забруднень

Цей метод підійде для складних забруднень скла. Для приготування розчину вам знадобляться кілька крапель нашатирного спирту і один літр води. Їх треба змішати і натерти скло. Однак спиртом не можна натирати пластикові рами — аміак може пошкодити їх.

Для того, щоб очистити рами та підвіконня, змішайте зубну пасту з холодною водою. Спочатку змийте основний бруд, а потім за допомогою щітки очистіть рами з розчином. Для додаткового очищення можна використати суміш оцту з содою.

Раніше "Телеграф" ділився головними секретами ідеального миття вікон. Скло буде кришталево чистим.