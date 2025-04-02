"Військові адвокати" зробили картинку для ворога: хто обіцяє "захист від ТЦК" і чи законні їхні дії

Замовники "юридичного стартапу", спрямованого на зрив мобілізації, поки що лишаються за кадром

Військовий адвокат – це юрист, який служить у війську. А ті так звані "військові адвокати" , які зараз їздять вулицями Києва на дорогих бусах (що дуже знадобилися б ЗСУ), — це фікція, адже такої професії не існує. Водночас їх діяльність, схоже, навмисне будується на провокаціях і спрямована на зрив мобілізаційних заходів. Відтак "військові адвокати" мали б стати пріоритетною справою для правоохоронців.

Такою наразі є одна з основних версій щодо незрозумілої ініціативи, поміченої днями на вулицях Києва та інших міст.

Що ж це за такі "військові адвокати", досліджував "Телеграф".

"Військові адвокати" у Києві

Незрозуміла адвокатська колона

Нагадаємо, з тиждень тому кияни зафільмували та виклали в соцмережі відео з колоною понад 10 недешевих автівок з "козирними" номерами, забрендованих написом "Військові адвокати" та номером телефону. За кермом більшості з них перебували люди у військовій формі, однак не підтверджено, що вони насправді є військовослужбовцями.

Виявилося, що так звані "військові адвокати" рекламують себе у ролі останньої соломинки для ухилянтів та військовозобов’язаних, зокрема обіцяють вирішити усі їхні проблеми з ТЦК. Дописувачі в соцмережах кажуть, що послуги, за які "військові адвокати" беруться, стартують від 3 тисяч доларів, хоча заманюють клієнтів вони обіцянками безкоштовної першої консультації.

У авто, яким пересуваються "військові адвокати", на місці водіїв періодично світяться люди в пікселі, які не мають жодного відношення до дійсних військовослужбовців. Судячи з усього, це можуть бути колишні вже військові, з тих чи інших причин звільнені зі служби. Хоча носіння військової форми є протиправним, і за це передбачене покарання (штраф та конфіскація форми) згідно з КУАП, а в деяких випадках і згідно з Кримінальним кодексом (ст. 353 ККУ — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (відомий під позивним "Штірліц"), який, за його словами, особисто провів телефонну розвідку цих "військових адвокатів" ("Телеграф", до речі, намагався зв’язатися за номером, вказаним на автобусах, але він не відповідав. — Ред.), вперше виклав інформацію про їхню активність ще 26 березня, і спрогнозував можливі інциденти з ними. А вже за день відбувся скандал за участю "військових адвокатів" під Голосіївським ТЦК та СП.

Інцидент під ТЦК

Через те, що автівка "військових адвокатів" надто довго стояла під будівлею ТЦК, поліцейські вирішили її обшукати, але наразилися на спротив водія транспортного засобу та присутніх "адвокатів" у цивільному. У результаті водія було затримано, а авто евакуйовано.

Юристка Вікторія Павленко (згодом виявилося, що саме вона є засновницею юридичної фірми " Корпорація Правовий Форпост "Альфа ", яка стоїть за брендом "військові адвокати") підтвердила, що саме її компанія орендувала авто. З її слів, начебто надійшло повідомлення про замінування автомобіля "військових адвокатів", його обшукали та перевірили документи водія і через виявлені порушення склали протокол.

Згодом, коли авто хотіли евакуювати, водій відмовився покидати автівку, і його витягли силоміць.

Ще пізніше низка невстановлених чоловіків з числа "військових адвокатів" у грубій формі стали чіплялися до представників ТЦК та, схоже, умисне спровокували конфлікт з ними. У результаті виникла бійка, в ході якої постраждав блогер: він, за його словами, прийшов зняти відеоматеріал під Голосіївським ТЦК. До речі, знімати військові об’єкти в Україні (у т. ч. будівлю ТЦК), як відомо, заборонено.

В Інтернеті відразу з’явилися відповідні відео з заголовками на кшталт "Жесть. Побили людину", "Жах. Поліцейські пакують людей" і тому подібними.

Чимало републікацій відео і в російських соцмережах та ЗМІ, які радо підхопили новину про інцидент в ТЦК та "військових адвокатів".

Публикації в російських соцмережах та ЗМІ

Анатолій Штефан вважає, що саме в цьому й була основна ідея провокації – спричинити розголос у РФ цієї історії. Адже, на його думку, головне завдання "військових адвокатів" — створення гарної картинки та інформаційних приводів для російської пропаганди.

"Сьогодні відбулася провокація за участі представників так званих мікроавтобусів "військових адвокатів", про яких я писав напередодні. На місці відразу з'явилися незрозумілі "блогери" ТікТок з камерами та інші цікаві персонажі", — зазначив "Штірліц".

Неіснуюча професія та водій-кокаїнщик

Національна асоціація адвокатів України, членом якої начебто з 2018 року є Вікторія Павленко, категорично відхрестилася від діяльності "військових адвокатів".

"Діяльність "військових адвокатів", які силоміць "відбивають" мобілізованих військовозобов’язаних у ТЦК, не має жодного стосунку до адвокатської практики, заснованої на принципах верховенства права та законності", — заявила керівниця НААУ Лідія Ізовітова.

Вона також наголосила, що в Україні не існує ані "військової адвокатури", ані осіб із правовим статусом "військові адвокати".

"Національна асоціація адвокатів України рішуче засуджує випадки застосування фізичного впливу невідомими особами, які називають себе "військовими адвокатами", стосовно посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у заяві керівниці НААУ.

Київська міська прокуратура своєю чергою оприлюднила повідомлення , що за фактом інциденту біля Голосіївського ТЦК та СП розпочато три кримінальних провадження. Поліція здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України); ст. 358 КК України (підроблення документів); ст. 290 КК України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

Також з повідомлення прокуратури відомо, що затриманому під час подій біля ТЦК водієві "військових адвокатів" Андрію Несміяну 22 травня 2024 року було повідомлено про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну за ч. 2 ст. 307 КК України. У листопаді підозру було розширено: ч. 3 307 КК України (вчинення повторно, організованою групою) та статтею ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа). Наразі його відпустили, однак він вже встиг потрапити до бази "Миротворець".

Затримання підозрюваного

"На даний час підозрювані та їхні захисники знайомляться з матеріалами кримінального провадження. Після ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування справу буде скеровано до суду для розгляду по суті", — зазначають у прокуратурі.

Цікаво, що СБУ (а як можна помітити на світлині вище, саме ця служба затримувала водія-кокаїнщика) офіційно інцидент не коментувала. Хоча саме до СБУ апелює більшість дописувачів у соцмережах, яких обурила діяльність "військових адвокатів".

Втім, джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах повідомляють, що діяльністю "військових адвокатів" займаються як в СБУ, так і в Національній поліції.

Що стосується Нацполу, то там лише коротко прокоментували інцидент з водієм автівки під Голосіївським ТЦК, не торкаючись в цілому незрозумілої діяльності "військових адвокатів".

Що відомо про головну "військову адвокатесу" та її поплічників

Фірма "Корпорації правовий форпост "Альфа" юристки Вікторії Павленко (яку, до речі, наразі оперативно внесли у базу "Миротворець" ), ще зовсім недавно, до 2023 року, називалася "Агронейм" та займалася автоперевезеннями і "діяльністю приватних охоронних служб".

Офіційно компанія наразі зареєстрована у м. Вишневе Київської області. Сама ж юристка Вікторія Павленко, судячи з даних на адвокатських ресурсах, із Запоріжжя.

Юристка Вікторія Павленко

Окрім того, за даними порталу "Судова влада України" та Єдиного державного реєстру судових рішень, адвокат Вікторія Павленко до останнього часу не займалася жодними "військовими" справами (в ЄДРСР знаходиться аж одна така "військова" справа), а спеціалізувалася в основному на розірванні шлюбів, аліментах, керуванні авто під алкоголем тощо.

Та й взагалі в ЄДРСР "світиться" зо півтора десятка справ, де фігурує її прізвище. За даними ресурсу "Фарватер.Схід", вона також колись захищала проросійського журналіста Руслана Царьова.

Такий бекграунд Павленко може говорити про те, що вона далеко не головна у проєкті "військові адвокати". Анатолій Штефан вважає, що справжні замовники і власники цього "стартапу" досі лишаються за кадром.

"Відкритим залишається питання кінцевого бенефіціара цього дійства та кінцевої мети? А особливо фінансування цього проєкту", — говорить "Штірліц".

А гроші, очевидно, у "військових адвокатів" є, і чималі. Дописувачі в коментарях під постами "Штірліца" зазначають, що, судячи з номерів, колону автомобілів для адвокатів збирали по всій Україні, що дуже не дешева справа. Окрім того, явно немалу копійчину коштують і піар-масовки, на кшталт провокації під Голосіївським ТЦК.

Тим часом Анатолій Штефан каже, що з подачі "військових адвокатів" в Мережі розпочалася інформаційна кампанія з його дискредитації.

Судячи з публічної активності, зокрема у соцмережах, зупиняти свою діяльність "військові адвокати" поки не збираються. Відтак, від них, ймовірно, можна очікувати продовження інцидентів, як під Голосіївським ТЦК та СП. І тоді постає питання, яке влучно сформулював "Штірліц": "СБУ, НПУ – як це можливо"?

"Телеграф" уважно слідкуватиме за діяльністю цього "юридичного стартапу" й інформуватиме своїх читачів про події навколо "військових адвокатів". Не перемикайтеся.