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Гакали чи цокали: ваші пращури говорили не так, як всі, якщо у вас таке прізвище

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Деякі з цих прізвищ і досі розповсюджені Новина оновлена 01 квітня 2024, 18:12
Деякі з цих прізвищ і досі розповсюджені. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Прізвиська могли причепитися до людини через вади у мовленні

Українські прізвища мають дуже давню та цікаву історію. Знаючи її, можна розповісти, ким були предки кожної людини, чим вони займалися та як виділялися серед інших. І нині такі прізвища розповсюджені по країні.

Мовознавець Юліан Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає, які прізвиська, що згодом переросли у родові імена, могли отримати люди, які мали певні вади або особливості мовлення.

  • Бакало (Бякало) – від "балакати, розмовляти"
  • Гакало – той, хто часто повторює "га"
  • Какало той, хто часто повторює "како"
  • Кудекало – так могли назвати людину, яка часто повторює слово "куди?"
  • Штокало – вочевидь, ваш пращур любив повторювати слово "што"
  • Пих утворене від "пих", звуконаслідування, що виражає своєрідні звуки

Крім того, існує цілий перелік прізвищ, що утворилися через якісь вади у вимові або ж, якщо взагалі були німими:

  • Німий
  • Німас
  • Заїка
  • Ікавий
  • Щикавий
  • Картавий
  • Гаркавий

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вельми несподівані прізвища, які мають козацьке коріння. Нині у їхніх носіїв майже немає тезок.

Теги:
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