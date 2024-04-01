Гакали чи цокали: ваші пращури говорили не так, як всі, якщо у вас таке прізвище
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Прізвиська могли причепитися до людини через вади у мовленні
Українські прізвища мають дуже давню та цікаву історію. Знаючи її, можна розповісти, ким були предки кожної людини, чим вони займалися та як виділялися серед інших. І нині такі прізвища розповсюджені по країні.
Мовознавець Юліан Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає, які прізвиська, що згодом переросли у родові імена, могли отримати люди, які мали певні вади або особливості мовлення.
- Бакало (Бякало) – від "балакати, розмовляти"
- Гакало – той, хто часто повторює "га"
- Какало – той, хто часто повторює "како"
- Кудекало – так могли назвати людину, яка часто повторює слово "куди?"
- Штокало – вочевидь, ваш пращур любив повторювати слово "што"
- Пих – утворене від "пих", звуконаслідування, що виражає своєрідні звуки
Крім того, існує цілий перелік прізвищ, що утворилися через якісь вади у вимові або ж, якщо взагалі були німими:
- Німий
- Німас
- Заїка
- Ікавий
- Щикавий
- Картавий
- Гаркавий
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вельми несподівані прізвища, які мають козацьке коріння. Нині у їхніх носіїв майже немає тезок.