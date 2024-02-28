Такі прізвища давали сильним та незалежним людям: перевірте своє у списку
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Носіїв таких прізвищ в Україні налічуються тисячі
У багатому списку українських прізвищ є й ті, які наші предки давали людям, які відрізняються незалежністю та впевненістю в собі. Вони були дуже самостійними та часто відмовлялися від чужої допомоги.
Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію від товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки. Усього таких родових імен налічується менш ніж два десятки.
Деякі з цих прізвищ також належали людям, яких вважали надто самозакоханими. Є й родові імена, які присвоювали хвастунам.
Нетреба, Нетребко, Нетребовський: такі прізвища давали людям, які завжди були впевнені у собі. Їх вважали гордими та незалежними. Нині кілька тисяч українців використовують такі прізвища.
Коровай: це прізвище раніше також присвоювали людині, яку вважали гордою та самовпевненою. Нині понад вісімсот українців мають це родове ім’я.
Божко: таке прізвище використовували для опису осіб, яких вважали надто самозакоханими.
Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк: ці прізвища давали людям, котрі любили похвалитися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки раніше давали тим, кого хотіли захистити від нечистої сили.