Пидько, Пидяк та інші — несподівані прізвища, які мають козацьке коріння

Деякі зустрічаються в історичних документах

В Україні є немало козацьких прізвищ, які відображають різноманітні аспекти життя козаків. Серед них чимало таких, які були не тільки жартівливими, а й вказували на значний рівень підготовки, звички чи зовнішній вигляд козака.

"Телеграф" підібрав п'ять несподіваних прізвищ. У їх носіїв практично немає однопрізвищників.

Малопоширеними та дещо незвичними є Педик, Пидько, Пидан, Пидяк, Пидюра. Згідно з даними, ці прізвища мають згадки в козацьких реєстрах та переписах з 1571 року. Найчастіше зустрічаються на Полтавщині.

Значення прізвищ

Педик: походить від староукраїнського слова "педкий", що означає "товстий", "пухкий". Його могли носити люди з відповідною комплекцією.

Пидько та Пидюра: походить від староукраїнського слова "пидь", що означає "п'ядь" (міра довжини, що дорівнює ширині долоні). Це прізвище могли носити люди, які були невисокого зросту.

Пидан: походить від слова "пидати", що означає "пити". Його могли носити люди, які мали схильність до алкоголю.

Пидяк: походить від староукраїнського слова "пид", що означає "під". Це прізвище могли давати людям, які жили в низинній місцевості.

Цікаві факти

Прізвище Пидюра зустрічається в історичних документах, пов'язаних з козацьким гетьманом Іваном Мазепою.

Пидько носив відомий український письменник та художник Іван Миколайчук.

Прізвище Педик зустрічається в українських народних казках та піснях.

Раніше "Телеграф" писав про перелік найрідкісніших прізвищ в Україні. Носії таких прізвищ можуть нарахувати по всій країні менше ніж 50 своїх однопрізвищників.