Гакали или цокали: ваши предки говорили не так, как все, если у вас такая фамилия
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Прозвища могли прицепиться к человеку из-за изъянов в речи
Украинские фамилии имеют очень давнюю и интересную историю. Зная ее, можно рассказать, кем были предки каждого человека, чем они занимались и как выделялись среди других. И сейчас такие фамилии распространены по всей стране.
Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, какие прозвища, впоследствии переросшие в родовые имена, могли получить люди, которые имели определенные изъяны или особенности речи.
- Бакало (Бякало) – от "балакать, разговаривать"
- Гакало – тот, кто часто повторяет "га"
- Какало – тот, кто часто повторяет "како"
- Кудекало – так могли назвать человека, часто повторяющего слово "куда?"
- Штокало – очевидно, ваш предок любил повторять слово "што"
- Пых – образованное от "пых", звукоподражание, выражающее своеобразные звуки
Кроме того, существует целый перечень фамилий, образовавшихся из-за каких-либо изъянов в произношении или же, если ваш предок вообще был немым или неразговорчивым:
- Немой
- Немас
- Заика
- Икавый
- Щикавый
- Картавый
- Гаркавый
Напомним, ранее "Телеграф" писал об очень неожиданных фамилиях, имеющих казацкие корни. Сейчас у их носителей почти нет тезок.