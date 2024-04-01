Укр

Гакали или цокали: ваши предки говорили не так, как все, если у вас такая фамилия

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Некоторые из этих фамилий до сих пор распространены Новость обновлена 01 апреля 2024, 18:12
Некоторые из этих фамилий до сих пор распространены. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Прозвища могли прицепиться к человеку из-за изъянов в речи

Украинские фамилии имеют очень давнюю и интересную историю. Зная ее, можно рассказать, кем были предки каждого человека, чем они занимались и как выделялись среди других. И сейчас такие фамилии распространены по всей стране.

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, какие прозвища, впоследствии переросшие в родовые имена, могли получить люди, которые имели определенные изъяны или особенности речи.

  • Бакало (Бякало) – от "балакать, разговаривать"
  • Гакало – тот, кто часто повторяет "га"
  • Какало тот, кто часто повторяет "како"
  • Кудекало – так могли назвать человека, часто повторяющего слово "куда?"
  • Штокало – очевидно, ваш предок любил повторять слово "што"
  • Пых – образованное от "пых", звукоподражание, выражающее своеобразные звуки

Кроме того, существует целый перечень фамилий, образовавшихся из-за каких-либо изъянов в произношении или же, если ваш предок вообще был немым или неразговорчивым:

  • Немой
  • Немас
  • Заика
  • Икавый
  • Щикавый
  • Картавый
  • Гаркавый

Напомним, ранее "Телеграф" писал об очень неожиданных фамилиях, имеющих казацкие корни. Сейчас у их носителей почти нет тезок.

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