Гакали или цокали: ваши предки говорили не так, как все, если у вас такая фамилия

Прозвища могли прицепиться к человеку из-за изъянов в речи

Украинские фамилии имеют очень давнюю и интересную историю. Зная ее, можно рассказать, кем были предки каждого человека, чем они занимались и как выделялись среди других. И сейчас такие фамилии распространены по всей стране.

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, какие прозвища, впоследствии переросшие в родовые имена, могли получить люди, которые имели определенные изъяны или особенности речи.

Бакало (Бякало) – от "балакать, разговаривать"

– от "балакать, разговаривать" Гакало – тот, кто часто повторяет "га"

– тот, кто часто повторяет "га" Какало – тот, кто часто повторяет "како"

– тот, кто часто повторяет "како" Кудекало – так могли назвать человека, часто повторяющего слово "куда?"

– так могли назвать человека, часто повторяющего слово "куда?" Штокало – очевидно, ваш предок любил повторять слово "што"

– очевидно, ваш предок любил повторять слово "што" Пых – образованное от "пых", звукоподражание, выражающее своеобразные звуки

Кроме того, существует целый перечень фамилий, образовавшихся из-за каких-либо изъянов в произношении или же, если ваш предок вообще был немым или неразговорчивым:

Немой

Немас

Заика

Икавый

Щикавый

Картавый

Гаркавый

Напомним, ранее "Телеграф" писал об очень неожиданных фамилиях, имеющих казацкие корни. Сейчас у их носителей почти нет тезок.