В вас тече східна кров? Якщо прізвище звучить так, ваші предки були турками, перевірте своє

Ці прізвища можна зустріти і зараз

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, деякі з них вказують на походження їхніх предків.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько, розповідає про українські родові імена, які є турецькими за походженням. Якщо ваше родове ім’я звучить так, то, можливо, ваші предки були з цієї країни або пов’язані з нею.

Серед цих прізвищ мовознавець називає такі:

Чавс і Чаус означали службу посильного чи султанського служника. Такі родові імена записані у Полтавській та Львівській областях. Від назви "яничар" (турецьке уепі сегі — нові війська) виникло прізвище Янчаренко.

Також до цієї категорії належить прізвище Арнаут. За поясненням Даля, арнаутом називався в Туреччині представник окремого роду війська-вартові, який формувався з християн.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські прізвища, які давали стародавнім модникам. Вони настільки добре стежили за своїм зовнішнім виглядом, що отримали прізвища саме з цієї причини.