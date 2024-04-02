Підвищенню мінімалки в Україні не варто радіти: "Це не про те, що люди отримують"

За останні 10 років "мінімалка" в Україні зросла більш ніж у 6 разів

В Україні з 1 квітня було збільшено розмір мінімальної заробітної плати. Наразі вона складає вже не 7100, а 8000 гривень. У погодинному еквіваленті українці за свою працю тепер отримуватимуть по 48 грн.

Про це йдеться у передачі "Телеграф Про Гроші" з Денисом Безлюдьком та Олександром Крамаренком. Вони пояснили, що хоч з 1 квітня розмір мінімальної зарплати суттєво збільшиться, але радіти цьому зарано. І ось чому:

"Мінімальні зарплати навряд чи мають хоч якусь причетність до реальних зарплат. Хіба що в держсекторі. Насамперед це фіскальний інструмент. Тобто мінімальна зарплата підвищується до 8 тисяч, але на народ вона сильно не впливає", — кажуть ведучі.

Тобто, як пояснюють експерти, саме розмір мінімальної зарплати на достаток громадян не вплине, але це більше грошей для бюджету за рахунок податків.

"До мінімальної зарплати прив’язані штрафні санкції (деякі речі, пов’язані з розмірами шкоди за кримінальними провадженнями). Тобто, там є багато чого такого, але це переважно не про те, що люди отримують, а про те, що у людей збирають", — сказали вони.

До речі, на нашій інфографіці ви можете побачити, як змінювалася "мінімалка" в Україні за останні 10 років. За цей період, як можна побачити, вона зросла більш ніж у 6 разів.

Більше того, є шанс того, що деякі громадяни після такого підвищення мінімальної зарплати можуть втратити право на субсидії.

"Це треба ще буде подивитися, але я точно знаю, що коли була детінізація Гройсмана у 2016 році, то багато людей потрапили до цієї пастки. Тобто загальна сума грошей, яку люди отримували, не змінилася, але вони втратили субсидію", — нагадав Крамаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які виплати та зарплати отримають військові у тилу.