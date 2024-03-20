Мінімальна зарплата в Україні збільшиться: як це вплине на пенсію у квітні

Виплата виросте до 3200 гривень

Після проведеної березневої індексації, у квітні планується перерахунок деяких пенсій. Це буде через збільшення мінімальної зарплати.

Як мовиться у виданні "На Пенсії", мінімальна зарплата з 1 квітня в Україні виросте до 8000 гривень. Мінімальна пенсія через це підвищиться з 2840 до 3200 гривень.

Підвищення виплати відбудеться для літніх осіб від 65 років, які мають повний стаж. Особи, яким понад 65 років і вони напрацювали необхідну норму стажу, отримають пенсію, що не може бути меншою за 40% від встановленої мінімальної заробітної плати.

Також з 1 квітня зростуть виплати пенсіонерів, які набули додатковий стаж. Тобто для тих громадян, які продовжують працювати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особі можна отримати додаткові роки стажу за період догляду за дитиною. Для проведення зарахування років пенсіонер має надати три офіційні документи та відповідати двом умовам. Однак період, коли матері чи батьку надавалась відпустка для догляду за дитиною 3-6 років, не буде зараховано до стажу.