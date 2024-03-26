Зарплата майже півмільйона: три структури, чиї чиновники отримують найбільше в Україні

В Україні налічується майже 170 тисяч співробітників органів державної влади

У Мінфіні сформували спеціальний "дашборд", щоби проаналізувати рівень заробітних плат держслужбовців. Ці дані оновлюватимуться щомісяця.

Подробиці поділилися на сайті міністерства. Вже відомі дані за січень 2024 року.

У списку три категорії державних установ: держоргани центрального рівня, місцеві держадміністрації та органи судової влади. Дізнатися можна не лише рівень зарплати держслужбовців, а й їх кількість.

До топ-3 держустанов з найвищими зарплатами увійшли:

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) – співробітники в середньому заробляють 68,9 тисячі гривень, а керівництво – 400,7 тисячі гривень. Штат установи 531 особа.

Антимонопольний комітет — співробітники заробляють у середньому 67,7 тисячі гривень, а керівництво — приблизно 126,1 тисячі гривень. Штат 465 осіб.

Секретаріат Кабміну – середня зарплата співробітників 57,9 тисячі гривень, а керівництва — близько 101,7 тисячі гривень. Штат відомства налічує 677 осіб.

В Україні налічується 109 органів державної влади, в яких станом на початок 2024 року числиться 169 тисяч співробітників. За 2023 рік кількість держслужбовців скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У Мінфіні наголосили, що головна мета "дашборду" — виключити зловживання бюджетними грошима.

"Завдання Мінфіну – забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету. Водночас зауважу, що ефективний державний орган – це ефективний державний службовець, який має вищу освіту, має професійні компетентності, має критичне мислення та аналітичні здібності. І саме тому класифікація посад посилила роль посадового окладу у запровадженій Урядом зрозумілій структурі заробітної плати, де не можна буде зловживати надбавками, які могли досягати 700%", – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що студентам у Києві пропонують зарплати у 50 тисяч гривень. Не для всіх вакансій потрібний досвід роботи.