Зарплата та податки зростуть, а комуналку поки не торкнуться: що зміниться в Україні з 1 квітня

Зміни в основному будуть приємними

Другий весняний місяць принесе українцям зміни, частина з яких виявляться одночасно приємними та не дуже. Це залежатиме від того, як ви заробляєте на життя.

Мінімальна зарплата додасть 900 гривень

Українці, які мають офіційну роботу, з 1 квітня зможуть розраховувати на деякий додаток до зарплати, принаймні ті, хто отримує її у розмірі мінімальної оплати праці. Так, після зростання її розміру до 7100 гривень із 1 січня, вже у квітні мінімалка зросте до 8 тисяч гривень.

Тобто працюючи мінімально дозволений обсяг часу – 40 годин на тиждень, ви зараз отримуєте 7100 гривень, то з 1 квітня роботодавець зобов’язаний буде підняти оплату на 900 гривень, а якщо оплата йде у погодинному форматі, то платитиме 48 гривень щогодини. Якщо роботодавець відмовиться підвищувати зарплату, він може бути оштрафований.

Мінімальна заробітна плата у 8 тисяч гривень роботодавці повинні будуть платити до кінця 2024 року, чи буде її підвищено наступного року покаже проект державного бюджету на 2025 рік.

ФОПи та роботодавці платитимуть більше

У той же час, якщо ви роботодавець або ФОП, зростання мінімальної зарплати означає, що вам доведеться платити більше податків. Так, за кожного найманого працівника роботодавець має внести єдиний соціальний внесок у 22% від мінімальної заробітної плати – 1760 гривень. До квітня розмір ЄСВ становив 1562 гривні.

Таку ж суму – 1760 гривень, має заплатити за себе у вигляді ЄСВ з 1 квітня і кожен ФОП. Втім, цей платіж підприємці почнуть здійснювати лише у липні.

Пенсії виростуть, але тільки у працюючих

Незважаючи на те, що у березні вже було здійснено індексацію пенсій, деякі пенсіонери і у квітні зможуть розраховувати на її підвищення. Йдеться приблизно про 2,7 млн осіб, які продовжують працювати.

Відповідно до закону, перерахунок пенсії та зарахування стажу можуть проводитися лише раз на 24 місяці. Тому з квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій тим, хто перебуває на пенсії, не менше двох років і чиї пенсії не були перераховані в цей період.

Соцвиплати ВПО – отримають не всі, але термін реєстрації продовжили

Хоча ще у березні Кабмін забрав виплату компенсації на проживання у 2 тисячі гривень у більшості ВПО, її продовжать отримувати низка категорій переселенців. Для цього їм потрібно було подати заяву на перереєстрацію до кінця березня.

Проте Кабінет міністрів вніс зміни до попереднього порядку призначення цієї допомоги та продовжив можливість подання заяви на її отримання до 30 квітня 2024 року. У разі позитивного рішення ВПО, який подав заяву у квітні, отримає допомогу одразу за два місяці – березень та квітень.

Тарифи за комуналку поки що не зростатимуть

Ще однією приємною новиною стане те, що тарифи на комунальні послуги поки що залишаться незмінними. Так, за природний газ та опалення українці сплачуватимуть колишню ціну до закінчення терміну дії військового стану та ще 6 місяців після нього.

Хоча ще в лютому Національна комісія, яка регулює відносини у сфері енергетики та комунальних послуг, розробила проект двоетапного підвищення тарифу на воду вже з квітня, доки його так і не прийнято.

Також з’являється інформація про можливість зростання тарифу на електроенергію, але поки що українці продовжать платити 2,64 грн за 1 кВт/год та у квітні.

Гуманітарку ввозитимуть по-новому

Також з 1 квітня зміняться правила провезення в Україну гуманітарної допомоги – тепер її ввезення буде дозволено лише через цифрову автоматизовану систему обліку. Це має зробити процедуру ввезення та обліку допомоги більш зручною та прозорою для всіх.

Але перед 1 квітня слід пам’ятати, що в ніч з 30 на 31 березня о 03:00 Україна знову перейде на літній час. Це робиться з метою економії електроенергії та обігріву приміщень.