Повышению минималки в Украине не стоит сильно радоваться, говорят эксперты: "Это не о том, что люди получают"

За последние 10 лет "минималка" в Украине выросла более, чем в 6 раз

В Украине с 1 апреля был увеличен размер минимальной заработной платы. Теперь она составляет уже не 7100, а 8000 гривен. В почасовом эквиваленте украинцы за свой труд теперь будут получать по 48 грн.

Об этом говорится в передаче "Телеграф Про Гроші" с Денисом Безлюдько и Александром Крамаренко. Они объяснили, что хоть с 1 апреля размер минимальной зарплаты существенно увеличится, но радоваться этому рано. И вот почему:

"Минимальные зарплаты вряд ли имеют хоть какую либо сопричастность к реальным зарплатам. Разве что в госсекторе. Прежде всего это фискальный инструмент. То есть, минимальная зарплата повышается до 8 тысяч, но на народ она сильно не влияет", — говорят ведущие.

То есть, как объясняют эксперты, конкретно размер минимальной зарплаты на достаток граждан не повлияет, но это больше денег для бюджета за счет налогов.

"К минимальной зарплате привязаны штрафные санкции (некоторые вещи, связанные с размерами ущерба по уголовным производствам). То есть, там есть много чего такого, но это преимущественно не о том, что люди получают, а о том, что у людей собирают", — сказали они.

К слову, на нашей инфографике вы можете увидеть, как менялась "минималка" в Украине за последние 10 лет. За этот период, как можно увидеть, она выросла более, чем в 6 раз.

Более того, есть шанс того, что некоторые граждане после такого поднятия минимальной зарплаты могут потерять право на субсидии.

"Это нужно еще будет посмотреть, но я точно знаю, что когда была детинизация Гройсмана в 2016 году, то много людей попали в эту ловушку. Т.е общая сумма денег, которую люди получали — не изменилась, но они потеряли субсидию", — напомнил Крамаренко.

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