Ексрадник ОП "наварив" десятки мільйонів: в Україні гучне затримання

Відомо про суму у 94,8 млн грн

У вівторок, 2 квітня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили в АТ "Укрзалізниця" організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. Діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це повідомляє САП. Прокуратура не називає імені нардепа, але, за даними ЗМІ, мова ведеться про ексспівробітника СБУ Артема Шило.

За даними слідства, саме він очолював цю організовану групу, яка була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця". Схема "відмивання грошей" полягала у тому, що впродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Фото з затримання

Фото з затримання

"Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці"", — пише САП.

При цьому "компанія постачальник", яка виграла тендер мала зв'язки з РФ і керівник ОГ умисно проігнорував це. Також відомо, що "переможницю" контролювала особа з білоруським громадянством.

Поставки відбувалися через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку, яка закупала трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала УЗ. Ціна була штучно збільшена майже вдвічі.

"Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", — пише САП.

За даними слідства, затримано лідера групи, яким за словами ЗМІ є Артем Шило, та двох учасників. Наразі відомо, що НАБУ і САП через суд наклали арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Що відомо про Артема Шило

З 2012 року працював у СБУ, і у 2021 році звільнився зі служби. І з цього року, за даними медіа, став позаштатним радником в Офісі Президента. На цій посаді він був один рік.

Згідно з офіційними даними, Артем Вікторович Шило в лютому 2022 року відкрив і в липні закрив у Харкові ФОП, зареєстрований для діяльності у сфері права та інформатизації.

Також він заснував у Києві юридичне ТОВ "Пріккер" у квітні 2022 року. Директором якого є його батько Віктор Шило.

Після очолення СБУ Василем Малюком, він одразу повернувся на службу.

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