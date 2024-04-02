Экс-советник ОП "наварил" десятки миллионов: в Украине громкое задержание

Известно о сумме 94,8 млн грн

Во вторник, 2 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили в АО "Укрзализныця" организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины. Деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

Об этом сообщает САП. Прокуратура не называет имени нардепа, но, по данным "Экономической правды" и журналиста Олега Новикова, речь идет об экс-сотруднике СБУ Артеме Шило.

По данным следствия, именно он возглавлял эту организованную группу, созданную в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця". Схема "отмывания денег" заключалась в том, что на протяжении июня – декабря 2022 года руководитель ОГ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

Фото с задержания

Фото с задержания

"Поставка трансформаторов происходило по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности"", — пишет САП.

При этом "компания поставщик", выигравшая тендер, имела связи с РФ и руководитель ОГ умышленно проигнорировал это. Также известно, что "победительницу" контролировало лицо с белорусским гражданством.

Поставки проходили через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку, которая закупала трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродала УЗ. Цена была искусственно увеличена почти вдвое.

"В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 годов "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению", — пишет САП.

По данным следствия, задержан лидер группы, которым по словам СМИ является Артем Шило, и два участника. Известно, что НАБУ и САП через суд наложили арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Что известно об Артеме Шило

С 2012 года он работал в СБУ, а с 2016 года – в департаменте противодействия киберпреступлениям. В 2021 году Шило уволился со службы в СБУ. И с этого года, по данным СМИ, стал внештатным советником в Офисе Президента. На этой должности он был один год.

После того, как СБУ возглавил Василий Малюк, летом 2022 года он сразу вернулся на службу. Но уже с 14 марта 2024 стало известно, что Шило больше не начальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным источников в руководстве Службы безопасности, инициатором отставки Артема Шило был лично президент Владимир Зеленский.

Одной из вероятных причин отставки Шила называли необоснованное увеличение дел, которые СБУ расследует против бизнеса — об этом писал Forbes, ссылаясь на источники среди правоохранителей.

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