"Чистка" продовжується: Зеленський звільнив чергових помічників, у списку гучні імена

Одного із радників президента намагалися вбити

Президент України Володимир Зеленський продовжує звільняти помічників та радників з Офісу президента. Лише 30 березня посади втратили щонайменше шість осіб.

Офіційні укази вже опубліковано на сайті ОП. Поки що невідомо, хто буде призначений замість них.

Так, звільнені:

Сергій Шефір – з посади першого помічника президента.

Олена Вербицька – з посади радника – уповноваженого президента України із забезпечення прав захисників України.

Також увільнені від своїх обов’язків:

Наталія Пушкарьова – уповноважена президента України з волонтерської діяльності (поза штатом).

Михайло Радуцький – радник президента України (поза штатом).

Сергій Трофімов – радник президента України (поза штатом).

Олег Устенко – радник президента України (поза штатом).

Відомо, що Сергій Шефір є не просто помічником Володимира Зеленського, а і його особистим другом. Вранці 22 вересня 2021 року під Києвом на нього вчинили замах — автомобіль обстріляли з автомата рідкісного "громадянського" калібру 7,62 х39. Шефір відбувся шоком, але його водій отримав три кульові поранення. Згодом стало відомо, що поліція засекретила подробиці розслідування, але відомо, що станом на листопад-2023 ця резонансна справа "зависла" на досудовій стадії.

Михайло Радуцький відомий тим, що є фундатором відомої медичної клініки "Борис", має медичну освіту. Також з 2014 до 2015 року був головою Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, а з 2015 року – радник голови КМДА Віталія Кличка. На посаду позаштатного радника президента було призначено 30 липня 2019 року. З серпня того ж року голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування з 29 серпня 2019 року.

Наталія Пушкарьова була волонтером, а посаду уповноваженої президента України з волонтерської діяльності отримала 4 грудня 2019 року. До цього її було обрано координатором Національного альянсу волонтерів при Президентові України. Однак у березні 2023 року українці засумнівалися у тому, що Пушкарьова перебуває в Україні та створили петицію з проханням звільнити її. У тексті також було сказано, що вона не засудила публічно вторгнення РФ в Україну та не ініціювала жодного проєкту чи ініціативи щодо допомоги ЗСУ, цивільним. Але петиція не набрала 25 тисяч підписів та не була розглянута Зеленським.

Олена Вербицька отримала посаду радника – уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України 13 жовтня 2021 року. У березні того ж року вона стала головою Консультативної ради з питань забезпечення прав та свобод осіб, які брали участь у захисті України. За інформацією з відкритих джерел, Вербицька також є засновником БФ "З вірою в себе" та Асоціації безпеки та оборони. Обидві організації зареєстровані у Черкасах.

Сергій Трофімов також знав Зеленського до того, як став президентом — працював у ТОВ "Студія Квартал 95" з 2005 року. Служив у морській піхоті, закінчив Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту" (МІМ-Київ). 21 травня 2019 року був призначений першим заступником голови Адміністрації президента України Андрія Богдана, а 25 червня 2019 року — першим заступником керівника Офісу президента України. 4 листопада 2020 року Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив своїм позаштатним радником.

Олег Устенко став радником президента у 2019 році. До цього, 2014 року, був директором Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера, з якою співпрацює з 2004 року. За освітою економіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди призначили Олексія Данилова після звільнення з посади секретаря РНБО. Володимир Зеленський офіційно повідомив про його нову посаду.