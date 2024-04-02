Стало відомо, коли Шуфрича та Дубінського можуть позбавити депутатства

Цей процес може затягнутися

Питання скорочення кількості нардепів у Верховній Раді наразі стоїть дуже гостро, адже є обранці, які знаходяться під слідством. Мова ведеться про Олександра Пономарьова, Нестора Шуфрича та Олександра Дубінського, їм також загрожує можливе позбавлення мандату.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу". Вище вказані особи мають підозру у держзраді, однак вироків досі немає.

Проте питання позбавлення їх мандату може вирішитися навіть не у поточному році, адже в парламенті прогнозують, що процес буде довгий і вироки можуть з'явитися не скоро.

Нагадаємо, у вересні минулого року нардеп забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич отримав підозру в держзраді. За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі. За данини слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

І вже у жовті 2023 року Шуфрич заявив, що представники СБУ під час обшуку моментально "зливали" у мережу фото та відео з його будинку. Він мав намір подати позов на СБУ до Європейського суду з прав людини.

У листопаді того ж року адвокат Шуфрича мав намір добитися того, щоб його випустили. Але Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу. Він лишається під вартою ще на два місяці.

Нардепа забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ) Олександра Пономарьова у липні 2023 року заарештували. Його підозрюють у державній зраді. Під час розслідування виявилось, що він перейшов на бік ворога на початку війни. 24 лютого 2022 року Пономарьов виїхав з Києва до тимчасово окупованого Бердянська. Окрім цього стало відомо, що багато років він нахабно наживався на монопольному становищі заводу "Азмол".

А от у народного депутата України Олександра Дубінського було кілька гучних справ. Одна з них це підозра в організації схем для ухилянтів та їх незаконному перетині кордону, яку СБУ оголосила у листопаді минулого року. І вже через кілька днів правоохоронці провели черговий обшук у його маєтку, і повідомили йому вже про підозру у держзраді.

Проте ще до обшуків СБУ Дубінський потрапив у скандал через виїзд за кордон під час воєнного стану.

Після арешту за двома справами депутат заявив, що його побили у СІЗО. Тоді мова велась про нанесені множинні гематоми та можливий перелом. За кілька днів після інциденту Дубінський заявив, що слідчий ізолятор намагається зам'яти його побиття. У грудні 2023 року, згідно з заявою депутата, яку він зробив, посилаючись на медичний висновок, під час проходження рентген-обстеження у нього виявили перелом десятого та одинадцятого ребер.

Більше про те, що зараз відбувається у Верховній Раді та чому депутати хочуть звільнятися читайте у матеріалі "Телеграфу": Депутати хочуть тікати, а Арахамія п'є каву з Порошенком. Що прямо зараз відбувається в Раді.

Раніше "Телеграф" писав, що "Слуга народу" тріщить по швах, нардепи масово хочуть скласти мандати.