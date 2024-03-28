Зеленський розповів, чому призначив Іващенка головою зовнішньої розвідки: "Є речі непублічні"

Він назвав його професіоналом

Президент України Володимир Зеленський розповів чому призначив новим керівником Служби зовнішньої розвідки України бойового генерала Олега Іващенка. За його словами, він людина професійна.

Про це Зеленський написав у Telegram. Глава держави наголосив, що Іващенко чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну мету зараз.

"Українська розвідка має працювати всюди у світі, де є і можуть бути наші інтереси. Скрізь у світі, де путінська система намагається щось виграти, має вигравати Україна", — сказав Зеленський.

За його словами, під час війни є речі абсолютно непублічні, які служба має забезпечувати оперативно та якісно.

"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично військової діяльності Україна від вас очікує, і задля цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", — зазначив президент.

Зазначимо, що попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка призначено на посаду секретаря РНБО України замість Олексія Данілова. Свою посаду він обіймав із червня 2021 року, а також багаторічний досвід служби у різних оборонних відомствах країни.

А сам Олексій Данілов, за непідтвердженими наразі даними, може стати послом України за кордоном. Офіційного коментаря екссекретаря РНБО чи представників Офісу президента поки що не надходило з цього приводу.

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