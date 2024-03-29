Зеленський офіційно звільнив двох заступників Єрмака: хто призначений замість них

Обидва заступники Єрмака працювали в ОП практично з перших днів президентства Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників глави Офісу президента Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова, про що раніше говорили джерела "Телеграфа", та Олексія Дніпрова.

Укази про зняття їх із посади вже опубліковано на сайті ОП. Також український президент призначив нових заступників Андрія Єрмака.

Новими заступницями голови ОП стали Ірина Мудра, яка до цього була заступницею Міністра юстиції України, та Олена Ковальська – керувала Кабінетом глави Офісу Президента.

Андрія Смирнова було призначено на посаду заступника голови ОП 10 вересня 2019 року. До цього займався юридичною та адвокатською практикою (з 2013 року), а також був членом наглядової ради Державної банківської установи "Український банк реконструкції та розвитку" (з 2012 року). Має значний досвід державної служби. З 2006 до 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника Директора департаменту господарського забезпечення СБ України, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

Олексія Дніпрова було призначено на посаду заступника голови Адміністрації президента України ще у 2015 році при каденції Петра Порошенка, а у 2016 році переведено на посаду керівника Апарату адміністрації президента. У 2019 році вже Володимир Зеленський своїм указом призначив Дніпрова спочатку керівником Апарату Офісу Президента України, а потім, у 2021 році — заступником керівника Офісу Президента України.

Андрій Смирнов та Олексій Дніпров

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди призначать Олексія Данилова після звільнення з посади секретаря РНБО. Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про його нову посаду.