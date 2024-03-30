"Це ще не все": Зеленський прокоментував низку звільнень в ОП

Перезавантаження інституцій продовжується

Офіс президента України, у якому вже було здійснено кадрові зміни, чекає продовження циклу змін. Державна інституція має стати більш функціональною.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. За словами глави держави, на ухвалених вже рішеннях справа не зупиниться.

"Ми продовжуємо перезавантаження наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", — зазначив Володимир Зеленський.

Які кадрові зміни відбулись в ОП

Зазначимо, що посаду втратили:

Андрій Смирнов — керував напрямком судової реформи, а також відповідав за створення трибуналу.

Олексій Дніпров — заступник керівника ОП та керівник апарату Адміністрації президента.

Сергій Шефір – з посади першого помічника президента.

Олена Вербицька – з посади радника – уповноваженого президента України із забезпечення прав захисників України.

Також увільнені від своїх обов’язків:

Наталія Пушкарьова – уповноважена президента України з волонтерської діяльності (поза штатом).

Михайло Радуцький – радник президента України (поза штатом).

Сергій Трофімов – радник президента України (поза штатом).

Олег Устенко – радник президента України (поза штатом).

Раніше "Телеграф" писав, що п'ятницю, 29 березня, стало відомо, що колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова призначено на посаду посла. Зазначається, що він буде представляти Україну у Молдові.