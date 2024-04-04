Вдалий хід: ЗМІ розповіли, навіщо Україна воює з Росією у Судані

Влада прагне показати, що Україна здатна протистояти Росії будь-де у світі

Численні відео із Судану, де зображені нібито українські розвідники, можуть виявитися правдивими. Слідом за американським The Wall Street Journal ще одне відоме видання поглибилося у це питання.

BBC Україна спробувала розібратися, чи дійсно українські військові розвідники перебувають в Судані. Видання також пояснило, навіщо Україна воює з Росією у цій африканській країні.

У статті наголошується, що публічно представники української розвідки не розповідають, чи дійсно ГУР проводить операції в Судані. Проте західним журналістам вдалося отримати цікаву інформацію на засадах анонімності.

Коли влітку 2023 року аль-Бурхан опинився у скрутному становищі в Хартумі, він звернувся до Зеленського, пише WSJ.

Український президент прагнув віддячити за поставки озброєнь з Судану в перший рік повномасштабної війни з Росією.

За даними WSJ, прибувши до Судану, українські військові розвідники змінили характер війни. Там почали використовувати fpv-дрони та нічні рейди проти загонів Хемедті та союзних їм найманців з російської ПВК "Вагнер". Окрім того, українські розвідники навчали урядових військових, як вдало використовувати дрони та інші новітні технології проти ворога. Все це сприяло успіхам урядових сил в битві за Хартум та наступі у сусідньому Омдурмані, який зараз триває.

За словами колишнього президента Jamestown foundation Глена Ховарда, Те, що відбувається в Судані, – типова проксі-війна, пише ВВС.

Проксі-війнами називають конфлікти, в яких іноземні держави з’ясовують свої стосунки нa території третьої країни, без зaлучення чи з обмеженим зaлученням своїх військових. Йдеться, наприклад, про війни в Лівії та Ємені.

"Україна бере участь у проксі-війні проти Росії та, схоже, координує дії з Саудівською Аравією, яка фінансово підтримує українські операції в Судані", — вважає Ховaрд.

Натомість Хемедті підтримують Об'єднані Арабські Емірати та Росія.

Для української військової розвідки важлива присутність в Судані ПВК "Вагнер", яка зіграла криваву роль у війні Росії проти України. Після загибелі засновника ПВК Євгена Пригожина російські найманці не зникли з Центральної Африки, а просто перейшли під контроль російських спецслужб.

Серед російських найманців в регіоні можуть бути ті, хто брав безпосередню участь у воєнних злочинах на території України.

"Всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі", — цитує видання голову ГУР Кирила Буданова.

Друга мета – перерізати фінансування російських найманців, яке вони отримують завдяки золоту з Судану.

Успіх в Судані має сприяти більш амбітній цілі — побудові для України іміджу держави, здатної протистояти Росії будь-де у світі.

Зазначається, що попри амбітні цілі, українські можливості в Судані поки обмежені. Бо через російсько-українську війну Київ може відправляти лише невеликі спецпідрозділи, але з передовими технологіями.

Україна поширює досвід ведення війни з використанням дронів, перерізання каналів постачання зброї.

Україна розуміє виклики, з якими стикнувся Судан, оскільки сценарій поділу на зони впливу Москва раніше намагалася нав’язати Україні, у 2014-2021 роках, шляхом підтримки "ДНР" та "ЛНР". Нав’язування будь-яких сценаріїв поділу на зони впливу іншим державам і народам гостро негативно сприймають у Києві.

Україна бореться з Росією в Африці, щоби здобути підтримку на континенті, де традиційно сильним є російський вплив. Торік Україна відкрила посольство в Гані, а цьогоріч очікується відкриття посольств в Руанді, Мозамбіку, Кот-Д’Івуарі, ДРК, Ботсвані, Мавританії. Планувалося відкрити і посольство в Судані, але поки заважає війна.

Врешті-решт, Україна розбудовує в Судані імідж держави-гаранта продовольчої безпеки, яка навіть в умовах війни допомагає тим, хто цього найбільше потребує.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2023-го року в мережі з’явилося одразу кілька відео, на яких невідомі воїни зачищають "вагнерівців" в Африці. На кадрах, ймовірно, знято бойову роботу співробітників ГУР МО.