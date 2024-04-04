Удачный ход: СМИ рассказали, зачем Украина воюет с Россией в Судане

Власть стремится показать, что Украина способна противостоять России где угодно в мире

Многочисленные видео из Судана, где изображены якобы украинские разведчики, могут оказаться правдивыми. Вслед за американским The Wall Street Journal еще одно известное издание углубилось в этот вопрос.

BBC Украина попыталась разобраться, действительно ли украинские военные разведчики находятся в Судане. Издание также объяснило, зачем Украина воюет с Россией в этой африканской стране.

В статье отмечается, что публично представители украинской разведки не рассказывают, действительно ли ГУР проводит операции в Судане. Однако западным журналистам удалось получить интересную информацию на основе анонимности.

Когда летом 2023 года аль-Бурхан оказался в бедственном положении в Хартуме, он обратился к Зеленскому, пишет WSJ.

Украинский президент стремился отблагодарить за поставки вооружений из Судана в первый год полномасштабной войны с Россией.

По данным WSJ, прибыв в Судан, украинские военные разведчики изменили характер войны. Там начали использовать fpv-дроны и ночные рейды против отрядов Хемедти и союзных им наемников из российского ППК "Вагнер". Кроме того, украинские разведчики обучали правительственных военных, как удачно использовать дроны и другие новейшие технологии против врага. Все это способствовало успехам правительственных сил в битве за Хартум и наступлении в продолжающемся соседнем Омдурмане.

По словам бывшего президента Jamestown foundation Глена Ховарда, происходящее в Судане – типичная прокси-война, пишет BBC.

Прокси-войнами называют конфликты, в которых иностранные государства выясняют свои отношения на территории третьей страны, без привлечения или с ограниченным привлечением своих военных. Речь идет, например, о войнах в Ливии и Йемене.

"Украина принимает участие в прокси-войне против России и, похоже, координирует действия с Саудовской Аравией, финансово поддерживающей украинские операции в Судане", — считает Ховард.

Хемедти поддерживают Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

Для украинской военной разведки важно присутствие в Судане ППК "Вагнер", сыгравшей кровавую роль в войне России против Украины. После гибели основателя ПИК Евгения Пригожина российские наемники не исчезли из Центральной Африки, а просто перешли под контроль российских спецслужб.

Среди российских наемников в регионе могут быть те, кто непосредственно участвовал в военных преступлениях на территории Украины.

"Все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара", — цитирует издание главу ГУР Кирилла Буданова.

Вторая цель – перерезать финансирование российских наемников, получаемое ими благодаря золоту из Судана.

Успех в Судане должен способствовать более амбициозной цели — построению для Украины имиджа государства, способного противостоять России где угодно в мире.

Отмечается, что, несмотря на амбициозные цели, украинские возможности в Судане пока ограничены. Потому что из-за российско-украинской войны Киев может отправлять только небольшие спецподразделения, но с передовыми технологиями.

Украина распространяет опыт ведения войны с использованием дронов, перерезки каналов поставки оружия.

Украина понимает вызовы, с которыми столкнулся Судан, поскольку сценарий разделения на зоны влияния Москва раньше пыталась навязать Украине в 2014-2021 годах путем поддержки "ДНР" и "ЛНР". Навязывание любых сценариев разделения на зоны влияния других государств и народов остро негативно воспринимается в Киеве.

Украина борется с Россией в Африке, чтобы получить поддержку на континенте, где традиционно сильно российское влияние. В прошлом году Украина открыла посольство в Гане, а в этом году ожидается открытие посольств в Руанде, Мозамбике, Кот-д’Ивуаре, ДРК, Ботсване, Мавритании. Планировалось открыть и посольство в Судане, но пока мешает война.

В конце концов, Украина развивает в Судане имидж государства-гаранта продовольственной безопасности, которое даже в условиях войны помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре 2023 года в сети появилось сразу несколько видео, на которых неизвестные воины зачищают "вагнеровцев" в Африке. На кадрах, вероятно, снята боевая работа сотрудников ГУР МО.