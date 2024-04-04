Ексрадник ОП заарештований: може вийти з-під варти під чималу заставу

Суд призначив заставу у розмірі 30 мільйонів гривень

Раніше затриманого чиновника СБУ та колишнього позаштатного радника Офісу президента Артема Шило заарештували з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Його підозрюють у справі про заволодіння майже 95 млн. грн. коштів АТ "Укрзалізниця" при закупівлі трансформаторів.

Відповідне рішення ухвалено у четвер, 4 квітня, слідчим суддею ВАКС Катериною Сікорою. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Там уточнили, що дії особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. "Артема Шило взяли під варту із заставою у 30 млн грн", — зазначено в повідомленні.

Термін дії запобіжного заходу – до 31 травня 2024 року включно (заарештований на 60 днів — ред.).

Також наголошується, що у разі, якщо за нього внесуть заставу, Шило не зможе виїхати за межі Києва. Йому заборонено спілкуватися з іншими підозрюваними, із працівниками СБУ та іншими особами, "зокрема Єрмаком, Татаровим, Камишиним, Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження".

Крім того, ЦПК зазначає, що Шило також має утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці та Офісу Президента. Підсудного зобов’язали здати закордонні паспорти. Якщо буде внесено заставу, то на нього надінуть електронний браслет.

Нагадаємо, що за даними слідства, Артем Шило очолював організовану групу, створену у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Схема "відмивання грошей" полягала в тому, що протягом червня – грудня 2022 року керівник ОГ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

При цьому "компанія постачальник", яка виграла тендер, мала зв’язки з РФ, і керівник ОГ навмисне проігнорував це. Також відомо, що "переможницю" контролювала особа з білоруським громадянством.

Постачання проходили через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку, яка закуповувала трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала УЗ. Ціна була штучно збільшена майже вдвічі.

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