Історія однієї зради: одеський чиновник здав НАБУ двох скандальних мультимільйонерів

Що приховує угода про визнання вини в справі про мільярдні оборудки в Одесі

У справі НАБУ та САП про заволодіння майном міжнародного аеропорту "Одеса" зафіксований перший вирок. Щоправда, в тюрму поки ніхто не сідає.

Як це роблять в Одесі

Справа проти відомих одеських бізнесменів Бориса Кауфмана та Алекса Боруховича отримала новий поворот. "У п’ятницю, 29 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок на підставі угоди про визнання винуватості. Її укладено між прокурором САП та обвинуваченим", — повідомили у ВАКС. Мова йде про Анатолія Орловського. Він працював на керівних посадах в мерії Одеси з 2011 року. Пройшов шлях від директора департаменту міського господарства до першого заступника мера. Але був звільнений в березні 2020 року.

"Ексчиновник за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем", — стверджує ВАКС. За що "екс" і отримав чотири з половиною роки позбавлення волі. Тепер його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки. Це означає, що Орловський дав певні свідчення. І очевидно, проти членів тієї самої "групи осіб".

Про кого мова? Ще в серпні 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн. Загальна виручка компанії у 2012—2022 роках перевищила 2,5 млрд грн. "У 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса", — вказали в НАБУ. За гучним словом "схема" ховається створення ТОВ, якому і відійшов майновий комплекс аеропорту. 75% нової компанії належало бізнесменам, залишок — місту. Згоду депутатів міськради, за даними НАБУ, забезпечив міський голова.

Річ у тім, що майно аеропорту взагалі не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення. Так вважають детективи НАБУ. Інвестори зобов’язались внести статутний капітал 355 млн грн, побудувати нові термінал і злітно-посадкову смугу. Термінал збудували за кредит під заставу майнового комплексу аеропорту. А от смугу навіть не починали. 2020 року аеропорт провів помпезну презентацію "нової смуги". Але насправді за державні 2 млрд грн реконструювали стару.

Хто такий Кауфман

Хто ці бізнесмени? Добре знані в Одесі та за її межами Борис Кауфман та Алекс Борухович (до 2018 року був відомий як Олександр Грановський). До сфери їхнього впливу відносять одеські готелі "Лондонська" та "Бристоль", а також "Президент готель" у Києві. Кауфман також був відомий як видавець журналу "Фокус" у 2013—2016 роках. Проте головний їхній актив – найбільший в Україні тютюновий дистриб’ютор "Тедіс Україна". На Кауфмана оформлена майже половина цієї компанії з річною виручкою більш як 60 млрд грн. Компанія спростовує, що контрольна частка "Тедіс Україна" належить росіянину Ігорю Кесаєву. Цього одіозного бізнесмена в різні часи пов’язували з ФСБ та торгівлею зброєю.

Окрім них та Орловського, слідство включає до групи колишнього міського голову Одеси (в 2010—2013 роках) Олексія Костусєва. І замикає п'ятірку колишній директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" (те саме СП з Одеською міською радою) Олексій Кочанов. Він очолював аеропорт "Бориспіль" за часів Януковича, у 2013—2014 роках. Посіпаки колишнього президента намагались створити холдинг з трьох аеропортів: "Бориспіль", "Одеса" та "Сімферополь". І ніби саме Кауфману з Боруховичем доручили провернути цю оборудку. "Сімферополь" намагались приватизувати за схемою Одеси. В 2012 році там почали створення спільного підприємства з нідерландською Van den Akker Holding. За якою так само "стирчали" вуха Кауфмана. Але з холдингом "інвестори" не встигли, адже Янукович втратив владу.

Чи дав свідчення Орловський проти Кауфмана та Боруховича, поки невідомо. Проте можна навіть не сумніватися, що він багато розповів про вирішальну роль свого ексшефа Костусєва у злочинній схемі. Останній, до речі, у цій історії цілком може стати головним цапом-відбувайлом. Окрім підозри, які отримали від НАБУ всі представники вказаної п'ятірки, Костусєв з осені минулого року офіційно перебуває у розшуку.

Щоправда, поки що Кауфману та Боруховичу рано відпочивати. Кауфман був заарештований у вересні минулого року, проте вже у листопаді вийшов під заставу в 155 млн грн. Борухович у вересні також загримів у СІЗО, проте дуже скоро також вийшов під заставу — у 120 млн грн. Тепер обидва вони без закордонних паспортів та не можуть залишити Одесу без дозволу слідчих.

Цікаво, що спочатку суд застосував до Кауфмана набагато більшу суму застави – 268,4 млн грн. Орієнтуючись, зокрема, на вартість активів, що були оформлені на його дружину Ганну. Але так сталося, що за два тижні до арешту Приморський суд Одеси встиг оформити поділ майна родини Кауфманів на 109 млн грн.

Суд відписав Ганні Кауфман будинок площею 1686,5 "квадратів" на Фонтанській дорозі в Одесі, земельні ділянки та дві машини — Bentley Bentayga і Toyota Land Cruiser J300. А от Борис Кауфман залишив за собою значно менший будинок площею 736 кв. м, машину Toyota Sequoia та дві компанії — "Вертекс Юнайтед" і "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс". Через які він, власне, і володіє готельним та тютюновим бізнесами.

Судячи з усього, ця операція була зроблена з оглядкою на потенційні кримінальні ризики. Проте Кауфман, очевидно, не розраховував, що опиниться в СІЗО, а його бізнес взагалі може бути конфіскованим. Бо в іншому випадку пані Ганна Кауфман, скоріш за все, стала б власницею всього майна.

Цікаво, що автопарк родини прямо під розлучення цілком міг поповнитись Lamborghini Urus за півмільйона доларів. Замовником ввезення автівки було ТОВ "Тедіс Україна". А регіоном продажу стала Одеська область. Саме там зареєстровано Кауфмана.