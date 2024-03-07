"Може, ніколи не доведемо": прокурор САП визнав відсутність зиску Пашинського у справі про нафтопродукти

Представник обвинувачення розповів, що у слідства немає даних про рух коштів на рахунки екснардепа

На сьогоднішній день у слідчих НАБУ та САП відсутні докази руху коштів на рахунки колишнього голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського в рамках розслідування справи про так зване заволодіння нафтопродуктами, щоб свідчило про якусь потенційну фінансову вигоду екснардепа.

Це у четвер, 7 березня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду України під час розгляду скарги Пашинського на рішення нижчої судової інстанції щодо запобіжного заходу визнав прокурор САП Олександр Снєгірьов.

"Оскільки захист вказує, а що ж отримав Пашинський від тої діяльності, то ми грошові кошти, от щоб прямо отримані за нафтопродукти, до рахунку Пашинського принаймні поки що не довели. Може, ніколи не доведемо", — заявив представник державного обвинувачення.

Раніше сьогодні за результатами розгляду скарги Пашинського Апеляційна палата ВАКСу залишила без зміни міру запобіжного заходу для екснардепа у вигляді арешту із альтернативою у вигляді застави.

Як повідомлялось, 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Також "Телеграф" писав, що 26 лютого ВАКС обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави у розмірі 272,5 млн грн.