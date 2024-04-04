Экс-советник ОП арестован: может выйти из под стражи под немаленький залог

Суд назначил залог в размере 30 миллионов гривен

Ранее задержанного чиновника СБУ и бывшего внештатного советника Офиса президента Артема Шило арестовали с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Его подозревают в деле о завладении почти 95 млн грн средств АО "Укрзалізниця" при закупке трансформаторов.

Соответствующее решение принято в четверг, 4 апреля, следственным судьей ВАКС Екатериной Сикорой. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Там уточнили, что действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. "Артема Шило взяли под стражу с залогом в 30 млн грн", — указано в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 31 мая 2024 года включительно (арестован на 60 дней — ред,).

Также отмечается, что в случае, если за него внесут залог, Шило не сможет выехать за пределы Киева. Ему запрещено общаться с другими подозреваемыми, с работниками СБУ и другими лицами, "в частности Ермаком, Татаровым, Камышиным, Кубраковым по поводу обстоятельств уголовного производства".

Кроме того, ЦПК указывает, что Шило также должен воздерживаться от посещений помещений Укрзализныци и Офиса Президента. Подсудимого обязали сдать загранпаспорта. Если будет внесен залог, то на него наденут электронный браслет.

Напомним, что по данным следствия, Артем Шило возглавлял организованную группу, созданную в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

Схема "отмывания денег" заключалась в том, что на протяжении июня – декабря 2022 года руководитель ОГ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

При этом "компания поставщик", выигравшая тендер, имела связи с РФ и руководитель ОГ умышленно проигнорировал это. Также известно, что "победительницу" контролировало лицо с белорусским гражданством.

Поставки проходили через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку, которая закупала трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродала УЗ. Цена была искусственно увеличена почти вдвое.

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