Підігрують Путіну? У Маски досі не відключили термінали Starlink на окупованих територіях України

Існує тіньовий ланцюжок поставок обладнання Starlink

Російські окупаційні війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить одіозному бізнесменові Ілону Маску. Компанія досі не відключила термінали на окупованих територіях України.

Хоча така функція існує. Розслідування на цю тему опублікувало видання The Wall Street Journal.

У статті йдеться, що компанія SpaceX має можливість обмежити доступ до Starlink за допомогою геозони, роблячи послугу недоступною в певних країнах і місцях. Ба быльше, можна деактивувати окремі пристрої.

У свою чергу Росія та Китай не дозволяють використовувати Starlink. У цих країнах заявили, що технологія може підірвати державний контроль над інформацією, а також через загальні підозри щодо технологій США.

Тим часом, Ілон Маск заявив, що, наскільки йому відомо, ніякі термінали в РФ не продавалися. Крім того, за словами бізнесмена термінали не працюватимуть у країні-агресорі.

Однак розслідування WSJ показало, що існує тіньовий ланцюжок постачання обладнання Starlink. Він нібито забезпечує закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та ОАЕ. Дилери реєструють обладнання у країнах, де Starlink дозволений. Після цього кінцеві користувачі підключаються до супутників, використовуючи функцію роумінгу Starlink.

"У Росії посередники купують обладнання, іноді на eBay, у США та інших країнах, зокрема на чорному ринку в Центральній Азії, Дубаї чи Південно-Східній Азії, а потім переправляють його контрабандою до Росії", — йдеться у статті.

За словами джерела видання, знайомого із ситуацією, Росія близько року працювала над тим, щоб використовувати Starlink на фронті. Окупанти почали широко використовувати термінали на початку цього року. Це сталося після того, як супротивник знайшов спосіб реєструвати пристрої в інших країнах.

Якщо шукати термінали Starlink в російській пошуковій системі Яндекс.ру, можна знайти численних дилерів. Вони обіцяють "перевірену роботу" на окупованих територіях Криму, Луганська, Донецька та Херсонщини із щомісячною оплатою від 100 доларів.

На фронт в Україні кремлівським загарбникам термінали Starlink передають волонтерські групи. Російські волонтери відкрито вихваляються в соціальних мережах поставками терміналів. Кремль залишив без відповіді прохання прокоментувати ситуацію, зазначає WSJ.

Ситуація, що склалася, підриває перевагу ЗСУ на полі бою, пише видане. Оскільки Starlink, серед іншого, дозволяє керувати дронами та іншими передовими технологіями, які стали важливою частиною сучасної війни.

Українські чиновники заявили, що зв’язалися зі SpaceX із цього приводу. Компанія відгукнулася і вже йде над вирішенням проблеми.

У березні регулятор телекомунікацій України опублікував постанову, згідно з якою лише термінали Starlink, зареєстровані владою у Києві, працюватимуть на окупованих територіях або навколо лінії фронту. Але поки що неясно, коли ці нові правила набудуть чинності і як вони забезпечуватимуться.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ засікли Starlink у росіян і вжили "відповідних заходів".