Повторив страшилку Путіна: Маск зробив дивну заяву щодо вступу України до НАТО

Маск боїться вступу України до НАТО

Американський мільярдер Ілон Маск поповнив список своїх дивних заяв про війну в Україні та політику. Цього разу підприємець явно натякнув, що він проти вступу нашої країни до НАТО та побоюється, що це може призвести до ядерної війни.

Про це свідчить його коментар, зроблений у соцмережі X. Там він прокоментував пост із заявою генсека НАТО про те, що Україна стане членом НАТО. У відповідь Маск написав: "Це буквально початок фільму про ядерний апокаліпсис". До своєї публікації він прикріпив фільм про початок ядерної війни.

Варто зазначити, що лякати ядерною війною через вступ України до НАТО любить диктатор Путін. У зв’язку з цим виходить, що Маск буквально повторив його улюблені страшилки.

Нагадаємо, як раніше ми писали, Маск видав, що не розуміє сенсу існування НАТО. У відповідь на це Президент Латвії пояснив Ілону Маску, який "не розуміє", для чого існує Альянс.

Також ми повідомляли, що раніше Маск висловився, що Україні немає сенсу допомагати. На його думку, Путін не може програти цю війну. Він також вважає, що від продовження бойових дій Україна не виграє. Крім того, в оточенні Маска знайшли причину його дивних висловлювань. Близьке оточення бізнесмена стверджує, що він вживає наркотики. Більше того, разом із ним заборонені речовини вживають деякі його партнери.