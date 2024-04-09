Подыгрывают Путину? У Маска до сих пор не отключили терминалы Starlink на оккупированных территориях Украины

Существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink

Российские оккупационные войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, принадлежащую одиозному бизнесмену Илону Маску. Компания до сих пор не отключила терминалы на оккупированных территориях Украины.

Хотя такая функция существует. Расследование на эту тему опубликовало издание The Wall Street Journal.

В статье говорится, что у компании SpaceX есть возможность ограничить доступ к Starlink с помощью геозоны, делая услугу недоступной в определенных странах и местах. Более того, есть возможность деактивировать отдельные устройства.

В свою очередь Россия и Китай не разрешают использовать Starlink. В этих страна заявили, что эта технология может подорвать государственный контроль над информацией, а также из-за общих подозрений в отношении технологий США.

Тем временем Илон Маск заявил, что, насколько ему известно, никакие терминалы в РФ не продавались. Кроме того, по словам бизнесмена терминалы не будут работать в стране-агрессоре.

Однако расследование WSJ показало, что существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink. Она якобы обеспечивает закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. Дилеры регистрируют оборудование в странах, где Starlink разрешен. После этого конечные пользователи подключаются к спутникам, используя функцию роуминга Starlink.

"В России посредники покупают оборудование, иногда на eBay, в США и других странах, в том числе на черном рынке в Центральной Азии, Дубае или Юго-Восточной Азии, а затем переправляют его контрабандой в Россию", — говорится в статье.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, Россия около года работала над тем, чтобы использовать Starlink на фронте. Оккупанты начали широко использовать терминалы в начале этого года. Это произошло после того, как противник нашел способ регистрировать устройства в других странах.

Если искать терминалы Starlink в российской поисковой системе Яндекс.ру, то можно найти многочисленных дилеров. Они обещают "проверенную работу" на оккупированных территориях Крыма, Луганска, Донецка и Херсонщины с ежемесячной оплатой от 100 долларов.

На фронт в Украине кремлевским захватчикам терминалы Starlink передают волонтерские группы. Российские волонтеры открыто хвастаются в социальных сетях поставками терминалов. Кремль же оставил без ответа просьбу прокомментировать ситуацию, отмечает WSJ.

Сложившаяся ситуация подрывает преимущество ВСУ на поле боя, пишет изданае. Поскольку Starlink среди прочего позволяет управлять дронами и другими передовыми технологиями, которые стали важной частью современной войны.

Украинские чиновники заявили, что связались с SpaceX по этому поводу. Компания откликнулась и уже идет над решением возникшей проблемы.

В марте регулятор телекоммуникаций Украины опубликовал постановление, согласно которому только терминалы Starlink, зарегистрированные властями в Киеве, будут работать на оккупированных территориях или вокруг линии фронта. Но пока неясно, когда эти новые правила вступят в силу и как они будут обеспечиваться.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ засекли Starlink у россиян, и приняли "соответствующие меры".