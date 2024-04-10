"Батьки хочуть юристів, але є й успішні сантехніки": у МОН пояснили, як треба змінити систему вищої освіти

У школах та вузах важливо говорити про успішних людей у різних професіях

Студенти вишів в Україні під час навчання повинні мати більшу можливість працювати. Тим самим вони отримають більше професійних навичок, а отже, підвищиться якість освіти.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній. Він вважає, що виші мають співпрацювати з бізнесом, щоб давати студентам можливість набирати досвід.

При цьому заступник міністра зазначив, що вкрай важливим є загальний дискурс про гідність людей з професійною освітою та їхню успішність.

"Я точно можу сказати, що в Україні дуже багато успішних сантехніків, будівельників. Але я не впевнений, що серед батьків існує наратив про те, що можна стати успішним сантехніком, і це ок. Я особисто знаю професіоналів-сантехніків, які заробляють набагато більше звичайного юриста в регіонах. Знаю успішних будівельників. І при тому, що вони можуть реалізуватися в кар’єрі, побудувати власний бізнес, можуть ще й побудувати будинок чи дачу, зробити собі ремонт. Безліч юристів, економістів, маркетологів цього не вміють", — каже Дмитро Завгородній.

Він підкреслив, що у школах та вишах важливо говорити про гідні приклади успішних людей у різних професіях. І важливо уникати навішування стереотипних негативних ярликів на тих чи інших спеціалістів.

"Якщо сьогодні подивитися на опитування батьків, багато хто з них хотів би, щоб їхні діти здобули економічну чи юридичну освіту. Навіть у сфері вищої освіти сільське господарство, будівництво чи енергетика не в пріоритеті, хоча очевидно, що в сільському господарстві в Україні безліч перспектив для людей і з вищою освітою, і з професійно-технічною", — резюмував Дмитро Завгородній.

Докладніше про шкільну реформу в Україні читайте у матеріалі: "Україні потрібно більше успішних сантехніків, ніж юристів: заступник міністра освіти та науки".

Також "Телеграф" розповідав про те, навіщо у школах СРСР вчили німецьку мову. При цьому англійську практично ніде не вивчали.