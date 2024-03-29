Чи можуть студенту вручити повістку: що говорить закон

Держава захищає право на безперервну освіту

В Україні триває загальна мобілізація, а також оновлення законодавства щодо неї. В новому законопроєкті пропонується позбавити права відстрочки тих, хто отримує другу вищу освіту.

Наразі ще діють попередні норми. Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", студенти вишів отримують відстрочку від армійської служби до закінчення навчання. Умовами для отримання такої відстрочки є навчання на денній або дуальній формі здобуття освіти. Заочникам відстрочка не надається.

Обмеження за типом фінансування освіти — бюджет або контракт, немає. Відстрочку можуть отримати:

здобувачі професійної або професійно-технічної освіти

фахової передвищої

вищої освіти

асистенти-стажисти

аспіранти

докторанти.

Важливо наголосити, що студенти можуть отримати повістку для уточнення даних в ТЦК. Також вони зобов'язані самостійно особисто звернутися до ТЦК та СП, щоб повідомити про наявність підстав для відстрочки у зв'язку з навчанням — тобто поновити свої дані. Також саме на студентів покладається обов'язок вчасно повідомляти про закінчення терміну відстрочки, наприклад якщо в освіті зроблена перерва або ж навчання вже закінчилося.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими вадами серця та кровообігу не можуть мобілізувати. Причиною відстрочки та непридатності також можуть бути деякі психічні розлади.