Чи можуть студенту вручити повістку: що говорить закон
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Держава захищає право на безперервну освіту
В Україні триває загальна мобілізація, а також оновлення законодавства щодо неї. В новому законопроєкті пропонується позбавити права відстрочки тих, хто отримує другу вищу освіту.
Наразі ще діють попередні норми. Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", студенти вишів отримують відстрочку від армійської служби до закінчення навчання. Умовами для отримання такої відстрочки є навчання на денній або дуальній формі здобуття освіти. Заочникам відстрочка не надається.
Обмеження за типом фінансування освіти — бюджет або контракт, немає. Відстрочку можуть отримати:
- здобувачі професійної або професійно-технічної освіти
- фахової передвищої
- вищої освіти
- асистенти-стажисти
- аспіранти
- докторанти.
Важливо наголосити, що студенти можуть отримати повістку для уточнення даних в ТЦК. Також вони зобов'язані самостійно особисто звернутися до ТЦК та СП, щоб повідомити про наявність підстав для відстрочки у зв'язку з навчанням — тобто поновити свої дані. Також саме на студентів покладається обов'язок вчасно повідомляти про закінчення терміну відстрочки, наприклад якщо в освіті зроблена перерва або ж навчання вже закінчилося.
Раніше "Телеграф" розповідав, з якими вадами серця та кровообігу не можуть мобілізувати. Причиною відстрочки та непридатності також можуть бути деякі психічні розлади.