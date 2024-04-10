"Типовий темник": українські ЗМІ отримали рекомендації як "правильно" писати новини від МОН, багатьох це обурило

Деякі "рекомендації" викликають лише запитання

Міністерство освіти та науки України сьогодні, 10 квітня, розіслало різним українським виданням так званий "Довідник МОН", що містить терміни, які вживати "заборонено". При цьому, після розголосу у медіа, документ кілька разів був виправлений і "гострі кути" згладили.

Як зазначило міністерство, документ був створений "для зручності та задля уникнення помилок у матеріалах зі згадками МОН". Щоправда, спершу документ називався "редполітика", тобто "редакційна політика". Деяких журналістів це обурило, зокрема на листа відреагувала Катерина Коберник, шеф-редакторка видання "Бабель".

"Ми отримали листа від МОН. Перший абзац звучить так. "Вітаємо! Представники і представниці медіа, пресслужба Міністерства освіти і науки України висловлює подяку за висвітлення тем освіти і науки!" Давайте чесно, від "пресслужба Міністерства освіти і науки України висловлює подяку за висвітлення тем освіти і науки!" у журналістів і редакторів серця стиснулись, а у найменш витривалих — розірвались. Так, знак оклику в кінці речення — моветон!!! Але ок. Читаємо далі".

"Щоб поліпшити взаємодію та зробити спільну комунікацію якіснішою, ми створили "Редполітику МОН для медіа". Тобто державний орган розробив редакційну політику для медіа і просить її дотримуватись. Це оксюморон. Це якби Бабель написав положення про МОН і попросив міністерство жити за цими правилами. І це ті самі люди, які "пресслужба Міністерства освіти й науки України висловлює подяку за висвітлення тем освіти і науки!" — зазначила Коберник.

Катерина Коберник додала листа МОН до свого допису у Facebook. Щоправда, після обурення журналістів, його було відредаговано. Так, замість слова "заборонено" пресслужба написала "просимо не вживати", а слово "редполітика" замінили на "довідник".

Загалом, у листі йдеться про рекомендації щодо вживання тих чи інших термінів, що пов'язані з Міністерством освіти та науки. Так, українським виданням рекомендують вживати повну назву відомства або ж скорочені форми "Міністерство освіти і науки, МОН, МОН України". Водночас журналістам "заборонили" використовувати назви "Міносвіти, Міністерство освіти" з зауваженням про те, що "до сфери міністерства належить ще й наука".

Варто зазначити, що частина рекомендацій у цьому документі справді є корисними, проте деякі викликають, м'яко кажучи, подив. Наприклад, МОН "просить не вживати" звичні слуху українців і прості у використанні журналістами слова, типу "завуч" (замість цього, за версією міністерства, правильно писати виключно "заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи".

Для розуміння читача, приклад заголовка новини без урахування даного "побажання" та з його врахуванням:

"Завуч із Чернігова воює артилеристом на донецькому напрямку"

або

"Заступник директора школи з навчально-виховної роботи з Чернігова воює артилеристом на донецькому напрямку"

І тепер питання до вас, читачу: чи дочитаєте ви другий заголовок до кінця?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як МОН України осоромилися з використанням ШІ у важливому документі. На цікавий конфуз звернув увагу журналіст Сергій Харченко.