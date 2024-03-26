Освітній скандал під Києвом: чи справді пост у Facebook ледь не коштував кар’єри директору школи

Начальниця відділу освіти Бородянської селищної ради каже, що ніякого звільнення не було

У Бородянці Київської області розгорівся скандал через намір місцевих чиновників звільнити директорку відбудованого Литовсько-українського ліцею №1 Інну Романюк. Місцеву громадськість обурила не сама спроба зняття з посади, а причина – критична публікація у Facebook на адресу керівництва відділу освіти.

"Телеграф" вирішив дізнатися, у чому річ і почути думки різних сторін.

Амбітний проєкт відбудови за кошти Литви

Почалося все з того, що під час окупації російськими військами Бородянський ліцей №1 був повністю зруйнований. Однак завдяки фінансовій допомозі та зусиллям Литовської Республіки його вдалося відновити в рамках масштабного проєкту.

Відбудований сучасний навчальний заклад мав стати гордістю Київщини та прикладом успішного відродження освітньої інфраструктури після звільнення. Міністерство освіти і науки України навіть офіційно повідомило про відкриття ліцею.

Литовсько-український ліцей №1

Однак, попри успішне завершення відбудови, місцеві чиновники оголосили про відтермінування відкриття ліцею аж до 1 вересня 2024 року. Крім того, вони вирішили позбавити заклад фінансової автономії, а директорку Інну Романюк, яка відстоювала інтереси батьків і учнів, планували звільнити.

Деталі від директорки

У своєму емоційному пості у Facebook директорка Інна Романюк детально описала конфліктну ситуацію, що склалася навколо ліцею.

Вона звинуватила очільницю місцевого відділу освіти Наталію Новікову та її команду у систематичних порушеннях законодавства, тиску на педагогічний колектив, некомпетентності та особистих амбіціях, які руйнують українську освіту під час війни. За словами Романюк, чиновники діяли непрозоро й намагалися реорганізувати заклад із порушеннями встановленого порядку.

За словами директорки, у той час, як керівниця відділу освіти Наталія Новікова нібито працює ще за застарілим Положенням про відділ освіти, а діти вже другий рік поспіль навчаються у надскладних умовах.

Обурення батьків і відкритий конфлікт між органами влади

20 березня, на прохання стурбованих батьків учнів Литовсько-українського ліцею №1, було проведено загальні збори педагогічного колективу. Батьки були відкриті до діалогу і сподівалися почути чіткі відповіді про дату повернення своїх дітей у навчальний заклад. Умова — відновлення навчального процесу вже 1 квітня.

Та зрештою нічого конкретного батьківська громада не почула.

Це враховуючи те, що на загальних зборах були присутні: перший заступник Бородянської селищної ради — Дмитро Негрєша, заступник селищного голови з гуманітарних питань — Сергій Клєвчук та вже вищезгадана начальниця відділу освіти Бородянськоі селищної ради — Наталія Новікова.

Наталія Новікова

До речі, пані Новікова паралельно обіймає посаду заступника селищного голови у Гостомельській ОТГ. А ще, згідно з державним реєстром, свого часу й сама була керівницею цього освітнього закладу.

Історія змін реєстраційної інформації ліцею

Свою стурбованість ситуацією висловив депутат Верховної Ради Роман Грищук, член Комітету з питань освіти, наукової та інноваційної діяльності. Він закликав не допустити перегинів з боку місцевого освітнього управління і вирішити конфлікт в інтересах учнів.

— Я чесно, до останнього спостерігав за ситуацією. Думав, таки вистачить мудрості на рівні громади знайти якесь рішення, нормально прокомунікувати та пустити дітей в школу 1 квітня. Але "російські методи": звільнити неугодних, централізувати фінансування, батьків змусити мовчати поки перемагають здоровий глузд, — написав Грищук.

Підтримку підхопив також освітній омбудсмен Сергій Горбачов. В коментарях до публікації директорки він зазначив, що юристи вже готують листи до засновника та пообіцяв, що цю ганебну ситуацію не залишать без уваги.

Звільнення "не було"?

Після широкого розголосу справи та втручання МОН, а також влади Київщини, конфлікт нібито вдалося врегулювати.

Нардеп Роман Грищук написав, що директорку Бородянського ліцею у підсумку не звільнили, питання про позбавлення закладу фінансової автономії було знято, а плани з реорганізації скасовано. Однак точна дата відновлення навчального процесу в оновленому ліцеї поки не визначена.

"Телеграфу" вдалося отримати коментар Наталії Новікової, щоб уточнити, чи дійсно планувалося звільнення Інни Романюк, якщо так, то на якій підставі та чи пов'язане це з її публікацією у Facebook.

Як зазначила начальниці відділу освіти Бородянської селищної ради, жодного звільнення директорки ліцею не планувалося взагалі. Адже не було жодних підстав до цього.

— Це коментар, який директорка Інна Романюк зробила сама. Це її бажання зайти 1 квітня в освітній заклад, який попросту ще добудовується. Починалося з того, що "дітей в заклад не пускає місцева влада", потім, що "заклад будуть реорганізувати", потім з'явилося "звільнення". З четверга минулого тижня кожен день знаходиться якась брудна інформація, — каже Наталія Новікова.

За її словами, відновити навчання з 1 квітня неможливо.

— Я не буду казати про якісь точні дати про 1 вересня. Можливо, це буде раніше чи пізніше. Але з 1 квітня однозначно неможливо, оскільки об'єкт не зданий в експлуатацію, — каже начальниця відділу освіти Бородянської селищної ради.

На сьогодні розгляд цього питання внесено вже в порядок денний сесії селищної ради, яка відбудеться 28 березня. Тож "Телеграф" планує стежити за ситуацією.