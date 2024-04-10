"Родители хотят юристов, но есть и успешные сантехники": в МОН объяснили, как нужно изменить систему высшего образования

В школах и вузах важно говорить об успешных людях в разных профессиях

Студенты вузов в Украине во время обучения должны иметь больше возможности работать. Тем самым они получат больше профессиональных навыков, а значит повысится качество образования.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. Он считает, что вузы должны сотрудничать с бизнесом, чтобы давать студентам возможность набираться опыта.

При этом замминистра отметил, что крайне важен общий дискурс о достоинстве людей с профессиональным образованием и их успеваемости.

"Я точно могу сказать, что в Украине очень много успешных сантехников, строителей. Но я не уверен, что среди родителей существует нарратив о том, что можно стать успешным сантехником, и это ок. Я лично знаю профессионалов-сантехников, которые зарабатывают гораздо больше обычного юриста в регионах. Знаю успешных строителей. И при том, что они могут реализоваться в карьере, построить собственный бизнес, могут еще и построить дом или дачу, сделать себе ремонт. Множество юристов, экономистов, маркетологов этого не умеют", — говорит Дмитрий Завгородний.

Он подчеркнул, что в школах и вузах важно говорить о достойных примерах успешных людей в разных профессиях. И важно избегать навешивания стереотипных негативных ярлыков на тех или иных специалистов.

"Если сегодня посмотреть на опрос родителей, многие из них предпочли бы, чтобы их дети получили экономическое или юридическое образование. Даже в сфере высшего образования сельское хозяйство, строительство или энергетика не в приоритете, хотя очевидно, что в сельском хозяйстве в Украине множество перспектив для людей и с высшим образованием, и с профессионально — техническим", — резюмировал Дмитрий Завгородний.

Подробнее о школьной реформе в Украине читайте в материале: "Украине нужно больше успешных сантехников, чем юристов: замминистра образования и науки".

Также "Телеграф" рассказывал о том, зачем в школах СССР учили немецкий язык. При этом английский практически нигде не изучали.