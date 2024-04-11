У Кривому Розі вибухнула багатоповерхівка, багато поранених та загиблий: є не тільки офіційна версія (відео)

Частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під’їздів

У ніч на 11 квітня, коли Україна зазнала масованого обстрілу, у Кривому Розі стався вибух. Він не пов’язаний із прильотами.

Про це повідомляють місцева влада та ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у Довгинцівському районі міста. Там на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. За офіційною версією, причиною став витік газу.

Внаслідок вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під’їздів. У будинку виникла пожежа, яку співробітники ДСНС швидко ліквідували. Не обійшлося без загиблих та постраждалих: поранено 7 людей, 3 із них госпіталізовано.

Через кілька годин під час розбирання завалів під ними було виявлено бездиханне тіло 47-річного чоловіка.

Водночас невідомі повідомили про нібито мінування всіх шкіл та медичних закладів. Примітно, що хоча офіційну версію причини вибуху було озвучено практично відразу, видання "Свої Кривий Ріг" стверджує, посилаючись на свої джерела, що причина нібито могла бути іншою.

"Міг бути не газ, а вибуховий пристрій, який здетонував", — йдеться у повідомленні.

Втім, поки що цій версії немає жодних підтверджень.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Україна пережила масовану атаку.